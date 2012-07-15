وزیر آموزش عالی افغانستان از ترور جان سالم به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "عبیدالله عبید" وزیر آموزش عالی افغاستان امروز یکشنبه از یک سوءقصد نجات یافت.

عبیدالله عبید امروز در ولایت بغلان در شمال افغانستان همراه با محافظین خود در حال سفر به قندوز بود که یک بمب در مسیر حرکت خودروی وی منفجر شد.

بر اساس این گزارش، هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته؛ اما بر اساس اعلام مقامات محلی از بمب های کنار جاده ای برای ترور وزیر آموزش عالی افغانستان استفاده شده است.

بمب های کنار جاده ای، مواد منفجره ای هستند که طالبان افغانستان با استفاده از آنها به خودروها و کاروان های نظامیان ناتو و دولت افغانستان حمله می کند.

هر چند وزیر آموزش عالی افغانستان از این سوءقصد نجات یافت، اما دو نفر از محافظین وی که با موتورسیکلت خودروی حامل وزیر را همراهی می کردند در نتیجه این انفجار زخمی شدند.

"مانشی مجید" فرماندار بغلان با اعلام این خبر گفت : وزیر سالم است، اما دو پلیس در نتیجه انفجار بمبی که در بزرگراهی در بیرون از بغلان منفجر شد زخمی شده اند.

حمله امروز در حالی انجام می شود که روز گذشته در نتیجه یک انفجار انتحاری در یک مراسم عروسی که در ولایت سمنگان رخ داد، یک مقام عالی دولت افغانستان و 22 نفرذ دیگر کشته شدند.

این سومین حمله به مقامات عالی افغانستان ظرف سه روز اخیر محسوب می شود. بر همین اساس روز جمعه نیز در نتیجه انفجار یک بمب در شرق افغانستان رئیس امور زنان در دولت حامد کرزای کشته شد.

به نوشته الجزیره، حملات تروریستی اخیر در شمال افغانستان در حالی رخ می دهد که نیروهای طالبان مناطق شرق و جنوب را که از سالیان گذشته در آنها حضوری قوی داشتند ترک و به شمال افغانستان نقل مکان کرده اند.