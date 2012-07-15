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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۷

گروه سرود دانش‌آموزان نیشابور مقام اول را در خراسان رضوی کسب کرد

گروه سرود دانش‌آموزان نیشابور مقام اول را در خراسان رضوی کسب کرد

نیشابور - خبرگزاری مهر: مدیر آموزش و پرورش نیشابور با اشاره به اینکه دانش‌آموزان نیشابوری در مسابقات فرهنگی و هنری این شهرستان خوش درخشیدند، گفت: گروه سرود راهنمایی شاهد آل یاسین نیشابور رتبه اول استان را کسب کرد.

محمدیوسف سپهری‌راد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانش‌آموزان شرکت کننده در مسابقات فرهنگی و هنری که در تیرماه امسال در اردوگاه شهید رجایی باغرود برگزار شد، 113 رتبه استانی را کسب کردند.

وی با اشاره به اینکه دبیرستان شاهد مالک اشتر در رشته نمایش عروسکی حائز رتبه دوم استان شد، توضیح داد: این در حالی است که از مجموع 186 دانش‌آموزی که به این مرحله اعزام شده بودند تعداد 51 نفر رتبه اول استان، 37 نفر رتبه دوم استان و تعداد 98 نفر رتبه سوم استان را به خود اختصاص دادند.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور با بیان اینکه راهنمایی شهید بهشتی رتبه سوم استان را در نمایش عروسکی کسب کرد، افزود: تعداد 81 نفر نیز رتبه انفرادی اول تا سوم را در رشته‌های هنرهای دستی و تجسمی، مطالعه و تحقیق، شعر و داستان، روزنامه دیواری و فیلم کوتاه به خود اختصاص دادند.

سپهری‌راد افزود: آثار دانش‌آموزان رتبه‌های اول این رشته‌ها برای شرکت در مسابقات مرحله کشوری به تهران ارسال شده است.

وی بیان کرد: پنج هزار و 877 نفر دانش‌آموز در مرحله دوم "سطح شهرستان" در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه با هم رقابت داشتند که از این تعداد هزار و 298 نفر رتبه اول تا سوم مرحله دوم را کسب کردند.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور با اشاره به اینکه تعداد 47 نفر از همکاران فرهنگی در مسابقات پرسش مهر 12 ریاست جمهوری اسلامی شرکت کردند، گفت: تعداد 14 نفر رتبه اول تا سوم استان را کسب کردند.

کد مطلب 1650343

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