دستگیری شکارچیان متخلف در گرگان

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مأموران و ضابطان گارد اجرایی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان در ماموریت گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، موفق به دستگیری دو نفر شکارچی غیرمجاز در منطقه حاشیه شهرستان گرگان شدند.

وی اظهار داشت: از این متخلفان دو قبضه اسلحه غیر مجاز دولول ساچمه زنی (قاچاق)، قطار فشنگ و تجهیزات انفرادی کشف و ضبط شد، پرونده به همراه ادوات ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شدند.

ممشتی افزود: در شرایطی که هر روز شاهد درگیری و افزایش خشونت علیه مأمورین زحمتکش محیط زیست هستیم، برهمه مردم طبیعت دوست و نجیب منطقه فرض است به یاری حیات وحش که بیشتر گونه های آن کمیاب بوده شتافته و دست شکارچیان خاطی را از این حیوانات کوتاه نمایند.

وی ادامه داد: بر این اساس اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از تمام علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست می کند که ما را در حفاظت از این میراث های طبیعی ارزشمند یاری داده تا با این افراد که قصد سودجویی از این گونه‌های با ارزش را دارند برخورد قانونی صورت گیرد و نسل این گونه حمایت شده از خطر انقراض نجات یابد.