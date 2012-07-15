محاکمه مدیران مسئول هفته نامه شهروند و خبرآنلاین

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز محاکمه مدیران مسئول هفته نامه شهروند و سایت خبری خبرآنلاین در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد.

نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از جمله اتهامات مدیران این دو رسانه بود.

