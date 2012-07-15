جشنواره رضوی موجب تولید آثار فاخر هنری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس ستاد اطلاع رسانی جشنواره سراسری عکس رضوی پیش از ظهر امروز یکشنبه با اعلام این خبر گفت : جشنواره رضوی که با گستره بین‌المللی برگزار می‌شود، با اقدامی شایسته منجر به تولید آثاری گرانسنگ و ماندگار در رشته‌های مختلف هنری شده و با ایجاد یک جریان فرهنگی هنری زمینه ظهور استعدادهای بالقوه و به فعلیت رسیدن آنها را فراهم آورده است.



علی داننده افزود: بر همین اساس هنرمندان باید با پژوهش، مطالعه و بررسی تجربه‌های گذشته برای شناخت و رسیدن به نگاهی نو و در خور شان فرهنگ رضوی اقدام نمایند.



داننده تاکید کرد: ابراز ارادت به پیشگاه حضرت ثامن ‌الحجج (ع) نیازمند مجاورت به حرم یا ابنیه‌های مطهر نیست و هنرمندان در هر زمان و مکانی بدون محدودیت می‌توانند ارادت قلبی خود به امام رضا (ع) را در قالبهای مختلف با نگاهی عمیق و هنرمندانه به تصویر بکشند.



وی کمیت و کیفیت آثار ارسال شده به جشنواره عکس رضوی در سال گذشته را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ارزشها و باورهای دینی تاثیر بسیار شگرفی بر گسترش هنر داشته اند و در این میان هنر عکاسی با توجه به شاخصه های منحصر بفرد خود هنرمندان متعهد را از عمق وجود تحت تاثیر قرار داده و و در حیطه فرهنگ رضوی آثار فاخری را پدید آورده است که نمونه این تاثیرگذاری و تاثیرپذیری را در آثار ارسال شده در جشنواره سوم عکس رضوی می توان مشاهده کرد.



براساس این گزارش علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا بیستم مردادماه 1391 به دبیرخانه جشنواره واقع در تبریز، بلوار استاد شهریار، اول سربالایی ولیعصر،‌دبیرخانه جشنواره سراسری عکس رضوی ارسال نموده و برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.akserazavi.ir مراجعه نمایند.



جشنواره سراسری عکس رضوی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی با همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع)، شورای فرهنگ عمومی استان، انجمن هنر عکاسی و کانون فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان‌شرقی برگزار می‌شود.

