نورپردازی پلهای عابر پیاده در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی شادالوئی با اعلام این مطلب گفت: به منظور استفاده بهینه و افزایش امنیت تردد شهروندان در هنگام تاریکی هوا تمامی پلهای عابر پیاده با استفاده از لامپهای کم مصرف نورپردازی می شوند.

وی با اشاره به بازسازی و بازپیرایی بوستانهای سطح منطقه در فصل تابستان افزود: ایجاد رمپ ورودی در بوستانها، تجهیز وسایل بازی کودکان و بهسازی معابر عبوری از جمله اقداماتی است که در سطح بوستانهای شرق تهران صورت پذیرفت.

شادالوئی با تاکید بر اهمیت نور پردازی بوستانها گفت: با توجه به اینکه شهروندان در فصل تابستان مدت زمان بیشتری جهت گذران اوقات فراغت در بوستانها به سر می برند، بوستانهای سطح محدوده نیز با استفاده از لامپهای کم مصرف نور پردازی می شوند.

وی با اشاره به افزایش تجهیزات بوستانها در فصل تابستان افزود: بوستانها از عمده ترین مراکز گذران اوقات فراغت برای اقشار مختلف جامعه به شمار می روند و ایجاد محیط های شاد و سالم در بوستانها برای کودکان، نوجوانان و جوانان از ضرورتهای جامعه امروز است.

شادالوئی با اشاره به تلاش مدیریت شهری در توسعه فضای سبز در کلانشهر تهران گفت: به منظور ایجاد فضایی امن و شاداب برای شهروندان، طی چند سال اخیر اقدامات ارزنده ای در جهت احداث پارک و بوستان در سطح مناطق انجام شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین در راستای اجرای طرح تبدیل فضاهای جنگلی به بوستانهای قابل استفاده برای شهروندان، تلاش داریم این بوستانها که برای گذران اوقات فراغت شهروندان در فصل تابستان در سطح منطقه تعبیه شده است، هرچه سریعترآماده بهره برداری شود.