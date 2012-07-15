مخترعان سطح سه استان البرز می توانند وام دریافت ‌کنند

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اگر اختراعی از یک مخترع پذیرفته شد به عنوان مخترع سطح سه کشور شناخته می شود و به این افراد وام تعلق خواهد گرفت.



وی ادامه داد: اعتبار سه تا پنج میلیون به مخترعان ارائه می شود تا فرد بتواند اختراع مورد نظر خود را عملی کند.



وی افزود: این افراد از مزایای نظام وظیفه نیز برخوردار می شوند و همچنین وام قرض الحسنه و وام خودرو نیز به آنها تعلق خواهد گرفت.



رئیس بنیاد نخبگان استان البرز با اشاره به اینکه انتخاب مخترعان دارای شرایط لازم است، اظهار داشت: بنیاد نخبگان باید یک مکانیسمی داشته باشد تا برگزیدگان را انتخاب کند.



علیخانی با بیان اینکه در حال حاضر 10 مدرسه تیز هوشان در کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ وجود دارد، اضافه کرد: تعداد نخبگان استان البرز بسیار امیدوار کننده است می توان گفت که استان البرز یک استان نخبه پرور است.



وی در خصوص ترور دانشمندان هسته ای ایران، افزود: برای ترور احمدی روشن به دادگاه لایحه شکایت کرده ایم که آژانس

نام آنها را فاش کرده است.



نخبگان استان البرز تا کنون 200 نفر شناسایی شده است



رئیس بنیاد نخبگان استان البرز با بیان اینکه نخبگان استان البرز تا کنون 200 نفر شناسایی شده است، گفت:‌ در حال حاضر مخترع سطح سه بالا 50 نفر شناسایی شده است.