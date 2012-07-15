اتمام دو پروژه تحقیقاتی آذربایجان شرقی در حوزه جوانان

به گزارش خبر گزاری مهر ، اکبر محمودی پیش از ظهر امروز یکشنبه با اعلام این خبر گفت : این تحقیقات در موضوع هویت جوانان باعنوان بررسی میزان دلبستگی جوانان استان به شاخص های هویت ملی ؛دینی و قومی در استان و تحقیق دیگر با موضوع نقش تکنولوژیهای نوین (ICT ) در هویت بخشی جوانان انجام گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: مقرر است نتایج این تحقیقات در جلسه گارگروه فرهنگی و اجتماعی استان در استانداری آذربایجانشرقی توسط مجریان پروژه های تحقیقاتی به اطلاع استاندار و معاونین برسد.

محمودی همچنین از شروع دو پروژه تحقیقاتی دیگر در سال 91 خبر داد و افزود : دو پروژه تحقیقاتی در خصوص مسایل جوانان با عنوان علل دیر رسی سن ازدواج دختران استان و تحقیق دیگر با موضوع بررسی علل و زمینه های طلاق در استان آذربایجان شرقی در دست بررسی است.

وی همچنین در ادامه افزود : ایجاد زمینه های ازدواج آسان زمانی فراهم و میسر خواهد بود که به آداب و رسوم غلط در این حوزه پایان داده شود و دیدگاه جوانان از تشریفات و هزینه های زاید به ساده زیستی و جنبه های معنوی یک زندگی آرمانی تغییر یابد وبا درک متقابل از همدیگروتوجه به جنبه ها و آموزه های دینی شاهد سیر نزولی آمارهای طلاق در استان باشیم.