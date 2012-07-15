گسترش سکولاریسم در جهان اسلام/ لزوم تحقق دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه حجت‌الاسلام و المسلمین محسن اراکی به عنوان ریاست «مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» و تودیع حجت‌الاسلام و المسلمین محمدعلی تسخیری با حضور حجت‌الاسلام سید هاشم رسولی محلاتی نماینده ویژه مقام معظم رهبری و جمعی از شخصیت‌های دینی، سیاسی، نظامی و فرهنگی کشور یکشنبه 25 تیرماه در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، دکتر تبرائیان معاون بین‌الملل مجمع تقریب طی گزارشی به تاریخچه تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی اشاره کرد و گفت: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سال 69 به امر رهبر معظم انقلاب با رسالت گسترش اندیشه و فرهنگ تقریب و همکاری مسلمانان با تأکید بر اصول و مشترکات مورد اتفاق و دوری از عوامل تفرقه و تلاش برای وحدت مسلمین و اتخاذ مواضع یکسان در مقابل مسائل جهان اسلام تا به امروز از هدایت و مدیریت حج اسلام واعظ زاده خراسانی و تسخیری برخوردار بوده است و اکنون مفتخر است که با حکم رهبری فصل جدیدی را با هدایت چهره فقهی اجتماهی حجت الاسلام اراکی در عرصه های مختلف آغاز کند.

در ادامه متن احکام مقام معظم رهبری برای حجت الاسلام والمسلمین اراکی به عنوان دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و حجت الاسلام و المسلمین تسخیری به عنوان مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام، توسط حجت الاسلام سیدهاشم رسولی محلاتی نماینده ویژه رهبری قرائت شد.

90 درصد جهان اسلام محکوم به سکولاریسم/ نظر رژه گارودی در مورد انقلاب اسلامی ایران

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی تسخیری مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام و رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی طی سخنانی به نقش پیروزی انقلاب اسلامی در خنثی کردن توطئه‌های استکبار جهانی اشاره کرد و گفت:‌ استکبار جهانی با اشغال کل جهان اسلام سعی کردند اهداف پست خود را محقق کنند. شاید یکی از مهمترین این اهداف نگه داشتن امت اسلامی در حالت عقب ماندگی است.

وی افزود: دومین هدف استکبار جهانی، گسترش سکولاریسم در جهان اسلام است که متاسفانه آنها در این هدف موفق شدند به گونه‌ای که شاید بتوان گفت امروز 90 درصد جهان اسلام محکوم به سکولاریسم است و برخی از کشورهایی که به اصطلاح اسلامی است به سکولار بودن خود افتخار می‌کنند و هدف سوم استکبار جهانی پاره پاره کردن جهان اسلام و از بین بردن وحدت امت اسلامی اما پیروزی انقلاب اسلامی این سه هدف را خنثی کرد و الگوی یک جامعه اسلامی شد که دین کل زندگی را هدایت می‌کند.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: وقتی روژه گارودی به ایران آمد در پاسخ به این سؤال که بهترین پدیده در انقلاب اسلامی را چه می‌داند ؟ گفت: مهمترین پدیده این بود که جمهوری اسلامی موفق شد بین دین و زندگی وحدت به وجود آورد.

تقریب؛ مقدمه وحدت امت اسلامی است

وی تقریب مذاهب اسلامی را مقدمه وحدت امت اسلامی خواند و گفت: تفرقه مذهبی بمبی است که وحدت اسلامی را از بین می برد. همه مذاهب براساس اعتقادات و احکامشان باید ثابت قدم باشند و از هیچکدام از اعتقادات خود نباید عقب نشینی کنند و همچنین باید مدعی بر حق بودن خود باشند چرا که کسی که مذهب خود را حق نمی‌داند چگونه با این مذهب خدا را عبادت می کند؟ اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در قبال این مذهب حق، نباید تکفیر باشد بلکه مذاهب می توانند مدعی خطا رفتن دیگر مذاهب باشند که این مانعی ندارد.

تسخیری افزود: در مرحله اول باید بر روی مشترکات تاکید شود و دایره اشتراکات را گسترش دهیم که بیش از 90 درصد دارای وجوه مشترک هستیم که از راه گفتگوی منطقی و قرآنی می توان این اشتراکات را توسعه داد. ریشه‌های اشتراک در اصول و متون اسلام وجود دارند. عقلانیت اسلام، تئوری گفتگوی آزادانه، گرایش به اخوت اسلامی همه زمینه‌های تقریب را فراهم می‌کنند.

مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور جهان اسلام با اشاره به تلاش جمعی از علمای اسلام اعم از سنی و شیعه برای ایجاد نهاد تقریبی یادآور شد:‌ متاسفانه این حرکت به علت فوت بزرگان آن خاموش شد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پایان جنگ تحمیلی مقام معظم رهبری بر تشکیل مجمع جهانی تقریب مذاهب تاکید کردند و آیت‌الله واعظ زاده خراسانی اولین بانی تاسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شدند.

وی تشکیل مجمع و ایجاد ساز و کارهای اولیه و تاسیس دانشگاه تقریب مذاهب را از جمله ثمرات مرحله اول مدیریت بر مجمع برشمرد و در مورد مرحله دوم که خود به مدت 10 سال عهده دار آن بود گفت: در این مرحله گسترش و نهادینه کردن مجمع، تعدیل اساسنامه، تدوین استراتژی مجمع، حضور در کنفرانس‌های جهانی، توسعه امکانات مادی مجمع افزایش 68 باری بودجه از 300 میلیون تومان به 22 میلیارد تومان و عضویت 235 تن از شخصیت‌های مذاهب مختلف اسلامی در مجمع عمومی از جمله فعالیتهای دوره دوم مدیریت مجمع تقریب به شمار می رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین تسخیری افزود: با ارتباط با آیسسکو توانستیم شورای عالی مشورتی تقریب مذاهب را تشکیل داده و مجمع فقه اسلامی را ایجاد کنیم که بنده نماینده کل شیعه در آن مجمع به مدت 30 سال هستم. برگزاری و حضور در بیش از اجلاس جهانی، انتشار 190 شماره از مجله‌های مجمع به 9 زبان، انتشار حدود 300 عنوان کتاب، راه اندازی دو شعبه از دانشگاه مذاهب اسلامی، فعالیت سایت مجمع با 17 زبان ، راه اندازی خبرگزاری تقریب و راه اندازی تلویزیون 24 ساعته «الوحده» و ... از جمله فعالیت‌های متعدد مجمع به شمار می‌رود.

رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی تأکید کرد: ما در این مرحله توانستیم زمینه‌ها و فرصت‌ها را کشف کرده و چالش‌ها را بشناسیم و در محله سوم امیدوارم برادر ارجمندم حجت‌الاسلام اراکی بتواند از این فرصت‌ها استفاده کرده و چالش‌ها را به فرصت تبدیل کنند.

ضرورت گسترش فعالیتها در پی بیداری اسلامی در جهان اسلام

وی با اشاره به جنبش‌های اخیر در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام تاکید کرد:‌ از یک طرف فضای عظیم بیداری اسلامی و از طرفی توطئه‌های استکبار را بر علیه امت اسلامی شاهدیم از جمله اینکه یکی از تشکل‌های مهم جهان اسلام فریب خورد و متاسفانه در دام استکبار افتاد و مساله تماس با جمهوری اسلامی در سطح جهانی را تحریم کرد و فضای محاصره فرهنگی عظیمی امروز ایجاد شده که نیاز به فعالیت دو چندان دارد. در 5 هفته گذشته بنده در 9 اجلاس جهانی حاضر شده و با 10 مجموعه تابعه این تشکل صحبت‌های مؤثری را داشته‌ام.

تسخیری افزود: برای همین از کارهای اجرایی داخل معاف شده تا در این فضا امکان فعالیت بیشتر بنده وجود داشته باشد، لذا این جلسه به عنوان معارفه برگزار شد چرا که یکی از نیروهای فرهنگی و ارجمند به دیگر نیروهای مجمع ملحق شده است. بنده بیش از 40 سال است حجت‌الاسلام اراکی را می‌شناسم و با یکدیگر در عراق علیه بعثی‌ها مبارزه می کردیم و در ایران نیز شاهد حضور فعال ایشان در همه عرصه ها بودم به ویژه نقش ایشان را در مرکز اسلامی لندن می‌توانیم دنبال کنیم.

وی تأکید کرد: امیدوارم ایشان در مرحله سوم فعالیت‌های مجمع که مقام معظم رهبری از آن به عنوان ایجاد دیپلماسی وحدت اسلامی یاد کردند، تلاش کند و کل حرکت جمهوری اسلامی در خارج از کشور از طرف مجمع هدایت شود و یک شبکه فعال از نیروهای قدرتمند تشکیل شود تا بتوانند دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی را محقق کنند.

سخن شیخ الازهر در مورد نقش تقریب مذاهب اسلامی

وی با اشاره به سخن شیخ الازهر که سالها پیش خطاب به تسخیری گفته بود که مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بیشتر به نفع شیعه است، تاکید کرد: من در پاسخ به ایشان گفتم که باید دید که این تقریب آیا به نفع اسلام است یا خیر. از طرفی حرف او درست است، تقریب به نفع کل امت اسلام و به ویژه شیعه است چرا که تقریب در خدمت اهل بیت است و ما صدای اهل بیت(ع) را در قلب الازهر مطرح کردیم.

در پایان این مراسم پس از اعطای احکام مقام معظم رهبری برای حجج اسلام تسخیری و اراکی توسط حجت الاسلام رسولی محلاتی، هدایایی به رسم یادبود از سوی دبیرکل جدید مجمع تقریب مذاهب اسلامی، جامعة المصطفی العالمیه، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، شورایعالی انقلاب فرهنگی، مجمع جهانی فقه اسلامی به حجت الاسلام والمسلمین تسخیری تقدیم شد.