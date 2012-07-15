بزرگترین خط لوله پتروشیمی جهان آماده افتتاح شد

عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی خط لوله اتیلن غرب، گفت: با موافقت دولت، برای ساخت این خط لوله اتیلنی سه فاز اجرایی تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اینکه بر اساس برنامه زمان بندی فاز اول خط لوله اتیلن غرب از عسلویه تا بندر ماهشهر و سپس تا کرمانشاه در سالجاری به طور کامل در مدار بهره برداری قرار می گیرد، تصریح کرد: هم اکنون عملیات ساخت این بخش از خط لوله اتیلن غرب به طور کامل به پایان رسیده است.

معاون وزیر نفت از انجام مراحل نهایی پیش راه اندازی، راه اندازی و پیگرانی هوشمند خط لوله اتیلن غرب خبر داد و افزود: همزمان با ساخت خط لوله اتیلن غرب، واحدهای تامین کننده خوراک این خط لوله شامل مجتمع پتروشیمی کاویان و پتروشیمی مروارید هم آماده تولید اتیلن هستند.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه پیشرفت مجموع عملیات ساخت و راه اندازی فاز اول خط لوله اتیلن غرب حدود 99 درصد است، اظهار داشت: قرار است با مصوبه دولت فاز دوم ساخت این خط لوله اتیلنی از کرمانشاه تا میاندوآب در قالب طرح‌های مهرماندگار دولت انجام شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پیش بینی می‌شود تا سال 1392 فاز دوم خط لوله اتیلن غرب هم راه اندازی شود، تبیین کرد: فاز سوم خط لوله اتیلن غرب هم تا منطقه دنا و انشعابی از کرمانشاه تا پتروشیمی همدان توسعه می یابد.

وی از خطلوله اتیلن غرب به عنوان بزرگترین خط لوله انتقال اتیلن جهان یاد کرد و گفت: همزمان با پیشرفت اجرایی واحدهای پتروشیمی در مسیر اتیلن غرب، مراحل ساخت و تامین منابع مالی این خط لوله پتروشیمی هم در حال انجام است.

احمد رضا حیدرنیا پیشتر در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت ایستگاه‌های خط لوله اتیلن غرب، اعلام کرده بود: در حال حاضر ساخت ایستگاه‌های یک، چهار و پنجن هایی شده و ممکن است کمبودهای جزئی وجود داشته باشد که در حال برطرف کردن آنها هستیم .



مدیر طرح‌های شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به این سئوال مهر که بدون تکمیل ایستگاهها و با اتمام کار خط امکان بهره برداری وجود دارد، تصریح کرد: محاسبات لازم برای راه اندازی بدون تکمیل ایستگاهها انجام شده اما الزامی دیده نمی شود که بدون راه اندازی ایستگاهها خط راه اندازی شود .



به گزارش مهر، عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی کاویان در سال 1385 آغاز شده است که با بهره برداری از این واحد پتروشیمیایی علاوه بر تامین خوراک خط لوله اتیلن عرب، سالانه حدود دو میلیون و 180 هزار تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده می شود.



خوراک پتروشیمی‌های مسیر خط لوله اتیلن غرب در فاز اول از طریق پتروشیمی کاویان (الفین 11) به ظرفیت 2 میلیون و 180 هزار تن و پتروشیمی مروارید با تولید یک میلیون و 50 هزار تن اتیلن در سال تامین شود.



پیش بینی می‌شود با بهره برداری نهایی از خط لوله اتیلن غرب و ساخت 11 مجتمع پتروشیمی در مسیر این خط لوله در مجموع بیش از سه میلیون و 500 تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمیایی ایران افزوده شود.