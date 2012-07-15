شمشیربازان یزدی در رده جوانان قهرمان قهرمانان کشور شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور با برگزاری رقابت های تیمی فلوره وسابر خاتمه یافت.



در این رقابت ها با احتساب امتیازات، استان یزد در مجموعه سه اسلحه در بخش جوانان نیز به عنوان نخست رسید وقهرمان شد، اصفهان به نایب قهرمانی دست یافت، تیم تهران هم مقام سوم این مسابقات را کسب کرد.



پیش از این نیز استان یزد در بخش نوجوانان این رقابت ها به قهرمانی دست یافته بود.



برگزاری کلاس آموزشی کاراته در بخش کاتا



چهارمین مرحله کلاس آموزشی کاتا توسط هیئت کاراته شهرستان یزد برگزار خواهد شد.



کلاس آموزشی کاتا های اجباری(شی تی کاتا) روز دوشنبه 26 تیرماه در محل سالن کاراته مجموعه ورزشی شهید نصیری برگزار خواهد شد.



مدرسی چهارمین مرحله کلاس آموزشی کاتاهای اجباری در سبک شیتوریو را محمد حسین هدایتی و در بخش سبک شوتوکان علی زباندان برعهده دارد.



همایش کوهپیمایی بانوان استان در منطقه سانیج تفت



همایش کوهپیمایی بانوان استان به مناسبت روز عفاف و حجاب در منطقه سانیج شهرستان تفت برگزار شد.



100 نفر از بانوان یزدی به مناسبت روز عفاف و حجاب و شهادت مروه شرورینی در همایش کوهپیمایی منطقه سانیج شهرستان تفت شرکت کردند و به ارتفاعات از پیش تعیین شده صعود کردند.



تیم فوتبال ساحلی گلساپوش یزد در گروه جنوب لیگ برتر کشور



تیم فوتبال ساحلی گلساپش یزد در قرعه کشی لیگ برتر کشور در گروه جنوب قرار گرفت.



مراسم قرعه کشی پنجمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور روز شنبه 24 تیرماه برگزار شد که تیم گلساپوش یزد در گروه جنوب این رقابت ها با تیم های دریانوردان بوشهر، عمران سازان اصفهان، یگانه امواج هرمزگان، استقلال مبارکه، ندسا شیراز، شهدای تیران اصفهان و ویژن تهران هم گروه شد.



رقابت های لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور با حضور 16 تیم در دو گروه شمال و جنوب برگزار می شود.



زمان دقیق آغاز این رقابت ها هنوز اعلام نشده است.