رزمی کاران خراسان در مسابقات کشوری یک مدال طلا و دو نقره را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکاران خراسان رضوی در مسابقات نیمه آزاد هنرهای رزمی و کونگ فو کشور یک مدال طلا و دو نقره بدست آوردند.

این مسابقات در روزهای 21 تا 23 تیر ماه در سبک توآ با حضور 417 ورزشکار از 26 استان کشور در شهر سنندج برگزار شد.

تیم هنرهای رزمی و کونگ فو خراسان رضوی متشکل از 6 ورزشکار این دوره از رقابت ها را با مدال طلا میثم نوروزیان و مدال های نقره نوید فکور و حسین روشنی به پایان رساند.

کشتی فرنگی خراسان رضوی به اقدامات زیرساختی نیاز دارد

سرمربی تیم کشتی فرنگی خراسان رضوی گفت: کشتی فرنگی استان به اقدامات زیرساختی نیاز دارد.

حمید باوفا افزود: برنامه ریزی برای رده های سنی پایه و شناسایی استعدادها از سنین کم، فاصله ایجاد شده بین کشتی فرنگی خراسان رضوی با دیگر استان ها را کم می کند.

وی با بیان اینکه شهرستان های استان نیز دارای ظرفیت های مناسبی در رشته کشتی فرنگی هستند، خواستار استعدادیابی گسترده در سطح خراسان رضوی شد و گفت: برای ایجاد انگیزه میان کشتی گیران فرنگی، تجمع کشتی گیران فرنگی استان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان در مشهد به صورت هفتگی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده از سوی کادر فنی کشتی فرنگی استان در 3 سال آینده خراسان رضوی در رده های سنی مختلف، کشتی گیران فرنگی کار قابلی را در تیم ملی خواهد داشت.

تیم کشتی فرنگی ایران شایسته قهرمانی در المپیک لندن است

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران با اشاره به اینکه تیم ایران در شرایط مناسبی به سر می برد و شایسته قهرمانی در رقابت های المپیک لندن است، افزود: همه 6 کشتی گیر ایران در شرایط خوب جسمی و روحی به سر می برند و تمرینات خود را جدی و منظم دنبال می کنند.

محمد بنا با تاکید بر اینکه هیچ تضمینی برای تکرار قهرمانی سال های گذشته تیم های مختلف در المپیک وجود ندارد، در اولین جلسه تمرین تیم ملی در محل خانه کشتی مشهد اظهار داشت: ممکن است یک پدیده جدید با خلق یک شگفتی، مدال آور رویداد بزرگی مانند المپیک شود.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران همه کشتی گیران عضو تیم ملی را شایسته کسب مدال المپیک دانست و افزود: با توجه به آمادگی آنان و پشت سر گذاشتن اردوهای سنگین و مناسب بازهم آماده ترین و کم اشتباه ترین کشتی گیر، 50 درصد برنده یک مسابقه روی تشک کشتی است.

برگزاری مسابقات ووشو قهرمانی خراسان رضوی

مسابقات ووشو قهرمانی خراسان رضوی برای انتخاب تیم استان در محل مجموعه ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

این رقابت ها با حضور بیش از 200 ورزشکار در سه رده سنی نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و با حضور شهرستان های مشهد، قوچان، چناران، تربت حیدریه، تربت جام، سبزوار و نیشابور برگزار شد.

نفرات برتر رده های مختلف سنی این مسابقات به اردوی تیم ووشو خراسان رضوی به منظور حضور در مسابقات قهرمانی کشوری و انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

کسب یک مدال طلا و یک نقره از سوی اعضای خراسانی تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا

سنگنوردان اهل خراسان رضوی عضو تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا، موفق به کسب یک مدال طلا و یک نقره شدند.

این مسابقات در شهر همدان از 20 تیرماه سال جاری به مدت چهار روز در رده های سنی مختلف نوجوان، جوانان Aو Bبرگزار شد.

در این مسابقات، سجاد مستجاب الدعوه و ابوالفضل حسن پور از خراسان رضوی مقام های اول سنگنوردی آسیا به ترتیب در رشته سختی مسیر و مقام دوم در رشته سرعت را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است، تیم ملی ایران در این مسابقات با کسب 834 امتیاز به جام قهرمانی این دوره از رقابت ها دست یافت و تیم های سنگنوردی قزاقستان و کره جنوبی به ترتیب با کسب 770 و 710 امتیاز دوم و سوم شدند.

برگزاری مسابقات نیمه آزاد هنرهای رزمی و کونگ فو قهرمانی بانوان خراسان رضوی

مسابقات نیمه آزاد هنرهای رزمی و کونگ فو قهرمانی بانوان خراسان رضوی برگزار شد.

این رقابت ها با حضور 150 ورزشکار از شهرستان های مختلف استان در 4 رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در محل مجموعه ورزشی شهید چمران مشهد برگزار شد و در بخش تیمی این مسابقات به ترتیب تیم های مشهد، قوچان و فریمان مقام های اول تا سوم را بدست آوردند.

گفتنی است، ورزشکاران مسابقات نیمه آزاد هنرهای رزمی و کونگ فو قهرمانی بانوان خراسان رضوی در سبک های مختلف توآ، من تو ما، جنگاوران، آرتاکابر، پارس رزم، توان ما و کمپو با یکدیگر به رقابت پرداختند.