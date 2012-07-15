کاهش 10 درصدی قیمت برنج در ماه مبارک رمضان

جمیل علیزاده شایق درگفتگو با مهر درخصوص قیمت کنونی برنج در بازار اظهارداشت: درحال حاضرقیمت هرکیلوگرم برنج طارم درجه یک (با 2 تا 3 درصد خرده و بدون ناخالصی) در بازارهای شهرهای شمالی کشور در حدود 3100 تا 3300 تومان به فروش می رود.

وی با بیان اینکه اواسط مردادماه برنج تازه به بازار خواهد آمد، گفت: با توجه به اینکه در مردادماه برنج تازه به بازار خواهد آمد برنج فروشان مجبور می شوند انبارهای خود را از برنج کهنه خالی کنند تا برنج های تازه را جایگزین آن کنند.

دبیر انجمن برنج ایران تصریح کرد: براین اساس، برنج فروشی‌ها برنج‌های کهنه خود را زیر قیمت در بازارعرضه خواهند کرد.

شایق درخصوص میزان کاهش قیمت برنج در ماه مبارک رمضان گفت: به نظر می رسد با توجه به اینکه امسال ماه مبارک رمضان در حدود دو هفته بعد از برداشت برنج از شالیزارهای کشور آغاز می شود و اواسط مرداد ماه هم برنج تازه به بازار می آید؛ لذا شاهد کاهش تقریبا 10 درصدی قیمت برنج در بازار خواهیم بود.