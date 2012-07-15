تهدید جدید درباره بستن تنگه هرمز/ پاسخ مقام مصری به جوسازی رویترز

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های منطقه ای و بین المللی جهان عرب هر روز به بازتاب مهمترین خبرهای جمهوری اسلامی ایران از نگاه خود می پردازند که در این گزارش به آنها می پردازیم.

الشرق الاوسط و جلوگیری از عبور یک قطره نفت از تنگه هرمز

- روزنامه الشرق الاوسط نیز امروز در گزارشی به اظهارات اخیر سردار فدوی اشاره کرده و می نویسد: یک فرمانده نظامی ایران اعلام کرد که این کشور توانایی بستن تنگه هرمز و جلوگیری از عبور حتی یک قطره نفت از این تنگه را دارد.

این روزنامه فرامنطقه ای در ادامه اعلام می کند: دو روز پس از تحریمهای جدید آمریکا علیه شرکت ملی نفتکشهای ایران، تهدیدات این کشور درباره بستن تنگه هرمز مجددا مطرح شد.

در ادامه این گزارش آمده است: ایران هفته گذشته همزمان با تحرکات جدید نظامی اش در خلیج فارس، از ورود ناوهای هواپیمابر آبراهام لینکلن و امریکن اینترپرایز به منطقه ابراز نگرانی کرده و آن را اقدامی تحریک آمیز خوانده بود.

نگاه الجزیره به تهدید جدید درباره بستن تنگه هرمز

- الجزیره امروز در گزارشی با عنوان "تهدید جدید ایران درباره بستن تنگه هرمز" نوشت: یک فرمانده دریایی ایران تاکید کرده در صورتی که امنیت کشورش با خطر مواجه شود از عبور حتی "یک قطره نفت" از تنگه هرمز جلوگیری می کند.

در این گزارش به اظهارات سردار "علی فدوی" اشاره شده که روز گذشته از افزایش حضور نظامی ایران در آبهای بین المللی خبر داده بود.

الجزیره در ادامه تاکید می کند: ایران اخیرا در پی اعمال تحریمهای غرب علیه صادرات نفتی اش، بارها تهدید به بستن تنگه هرمز که 40 درصد نفت جهان از آن عبور می کند، کرده است.

درادامه این گزارش به اظهارات "ناصر سودانی" نماینده مجلس شورای اسلامی ایران نیز اشاره شده که تحریمهای جدید آمریکا را به عنوان عاملی برای پیشرفت صنعت نفت ایران دانسته است.

نگاه روسیا الیوم به قابلیت جزیره قشم در مواجهه با تحریمها علیه ایران

- شبکه خبری روسیا الیوم در گزارشی با عنوان "جزیره قشم؛ منطقه آزاد جدید ایران در مقابله با تحریمها" اعلام کرد: ایران اخیرا با اعلام جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد، اخذ مالیات و هزینه های گمرکی از سرمایه گذاران خارجی را متوقف کرده تا از تاثیر تحریمها بر اقتصاد این کشور کاسته شود.

این شبکه روسی با اشاره به نزدیکی جزیره قشم به تنگه استراتژیک هرمز تاکید می کند: ایران در نظر دارد این جزیره را به جایگاه مهم سرمایه گذاری تبدیل کنند. البته جزیره هرمز ویژگیهای خاص به خود را دارد که شامل وجود تسهیلات اداری، بانکی و قانونی می شود. همچنین جزیره قشم علاوه بر بهره گیری از منابع عظیم گازی، مابین خطوط بین المللی حمل و نقل دریایی قرار دارد.

پاسخ مقام مصری به جوسازی رویترز

- روزنامه الاهرام مصر امروز در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول نفتی مصر به جوسازی اخیر خبرگزاری رویترز پاسخ گفت. خبرگزاری رویترز روز گذشته در گزارشی ادعا کرده بود که نفت ایران هم اکنون در مخازن مصر بدون استفاده باقیمانده و ترکیه به علت تحریم نفتی ایران با مشکلات عدیده ای برای واردات مواجه است.

مقام مسئول نفتی مصر با رد این شایعات اظهار داشت: ما با هیچ گونه ممنوعیتی در زمینه انتقال و تجارت نفت ایران مواجه نیستیم و نفت خام ایران همانند نفت خام تولیدی دیگر کشورها از سوی شرکت سومید انتقال داده می شود.

خاطرنشان می شود رسانه های غربی طی ماههای اخیر تلاش دارند با جوسازیهای رسانه ای تحریمها علیه ایران را بزرگنمایی کنند.