هنوز نقش آمریکا برای مصر پس از مبارک روشن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس در مطلبی در این باره که بر روی وب سایت ای بی‌سی‌نیوز منتشر شده، می نویسد: هیلاری کلینتون بر آن است تا نفوذ ایالات متحده در مصر را از طریق ژنرال طنطاوری، رئیس ستاد مشترک این کشور، افزایش بخشد.

درخواست کلینتون از رئیس ستاد ارتش این است که با رهبران اسلام گرای جدید مصر در راستای انتقال کامل حکومت به غیر نظامیان تعامل کند. اما آمریکا پیشتر کمک های نظامی زیادی را به ارتش مصر کرده و روشن نیست که دولت اوباما در حین اینکه به دنبال ثبات بخشی به مصر و ساختن یک روابط جدید با مهمترین متحد خود در جهان عرب است، چه اهرمی خواهد داشت.

این مطلب در ادامه با اشاره به موقعیت نظامیان در مصر آورده است: برای دولت اوباما حمایت از رهبران نظامی بعنوان متحد مهم با از بین رفتن مبارک از بین رفت. دولت اوباما می خواهد تا با همکاری در زمینه ضد تروریسم در رابطه با تلاشهای صلح بین اسرائیل و اعراب منافع آمریکا را در منطقه حفظ کند. اما این دستور کار، در حالیکه بسیاری از ملت های منطقه در آشوب به سر می برند، همچنان معلق است. نبود شفافیت در خصوص اینکه چه کسی در رزمایش سیاسی مصر غالب خواهد شد به معضلی فلج کننده تبدیل شده است.

به نظر می رسد هیلاری کلینتون که کشورش کمک 3 میلیارد دلاری را به ارتش مصر داده، پیام مشترکی را به مرسی و طنطاوی می دهد. بدون اینکه موضعی در رابطه با اختلافات در زمینه پارلمان مصر بگیرد و از چگونگی پیش نویس تدوین قانون اساسی سخنی به میان آورد، از رئیس ارتش خواهد خواست تا به شغل صرفا امنیتی خود در کشور مشغول شود و به پادگان بازگردد.