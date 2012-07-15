4 کشته و 40 مجروح در سانحه تصادف محور دامغان - شاهرود

سرهنگ علیرضا رضوی خبیر پیش از ظهر روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سانحه تصادف دو دستگاه اتوبوس در محور دامغان - شاهرود، چهار نفر کشته و 40 نفر نیز مجروح شدند، افزود: این سانحه ساعت 20 و 47 دقیقه در کیلومتر 45 این محور رخ داد.

وی در تشریح این سانحه تصادف اظهار داشت: یک دستگاه اتوبوس اسکانیا که از اردبیل به مشهد در کیلومتر 45 محور دامغان - شاهرود در حرکت بود، در زمان ورود به پمپ بنزین "جاوید" با گردش به چپ غیر اصولی با اتوبوس دیگری که از سمت تهران به مشهد عازم بود، به شدت برخورد می کند.

رضوی خبیر عنوان کرد: بر اثر این حادثه، سه نفر در دم کشته شدند و مجروحان سانحه نیز برای مداوا به بیمارستان انتقال یافتند که یکی از مجروحان به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان سمنان یادآور شد: مجروحان این حادثه که به بیمارستان انتقال یافتند همچنان بستری هستند و حال برخی از مسافران مطلوب گزارش شده است.

وی با تاکید بر پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی اظهار داشت: رانندگان وسایل تقلیه عمومی برای حفظ جان و سلامت مسافران و پیشگیری از بروز هر گونه سوانح باید به دقت قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

سرهنگ رضوی خبیر خاطرنشان کرد: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.

فرمانده پلیس راه استان سمنان به رانندگان عبوری از راه‌های این استان توصیه کرد به علت کویری بودن این استان در فواصل مختلف دقایقی استراحت و سپس ادامه مسیر دهند و کمربند ایمنی را برای تمام سرنشینان خودرو استفاده کنند.

بیش از 550 کیلومتر از مسیر 900 کیلومتری تهران - مشهد از استان سمنان می گذرد.