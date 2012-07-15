تصادف در محور کهنوج - فاریاب 2 کشته بر جای گذاشت

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی وقوع این تصادف دو نفر از سرنشینان خودرو 405 جان خود را از دست دادند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: راننده و یکی دیگر از سرنشینان خودرو مذکور نیز مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

وی با بیان اینکه علت وقوع تصادف در دست بررسی است، گفت: راننده خودرو دیگر بعد از وقوع تصادف اقدام به فرار و ترک صحنه تصادف کرد.

سرهنگ پریور یادآور شد: پلیس به دنبال شناسایی و توقیف خودروی مذکور است.

وی بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تاکید کرد و گفت: این قوانین به منظور تامین امنیت و سلامت شهروندان وضع شده اند و رعایت آنها از بروز چنین حوادثی جلوگیری می کند.

سرعت غیر مجاز، عدم توجه راننده به جلو، خواب آلودگی و انحراف به چپ خودرو از جمله مهم ترین علل بروز تصادفات هستند.