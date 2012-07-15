ثبت قرارداد مجیدی با استقلال تا پایان هفته/ مذاکره برای توافق نهایی با نکونام

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام پس از توافق نهایی با مسئولان باشگاه اوساسونای اسپانیا برای دریافت رضایت نامه‌اش از این باشگاه بامداد یکشنبه وارد ایران شد. قرار است امروز جواد نکونام در نشست با علی فتح الله زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص عقد قرارداد با این باشگاه مذاکره و گفتگو کند.

علی فتح الله زاده، مدیرعامل باشگاه استقلال ضمن تایید خبر فوق در خصوص آخرین وضعیت حضور فرهاد مجیدی در تیم استقلال نیز به خبرنگار مهر گفت: مسئولیت مذاکره با فرهاد مجیدی با من است. من با مجیدی تلفنی صحبت کردم و به این بازیکن گفتم که برای بازگشتش به استقلال مشکلی وجود ندارد و او نیز از این موضوع استقبال کرد.

وی تاکید کرد: در نهایت قرار شد که تا پایان هفته مجیدی به تهران آمده و پس از توافق نهایی با باشگاه استقلال، قراردادش را در هیات فوتبال استان تهران ثبت کند.