دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی در همدان دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه 120 واحد از استانهای همدان، یزد، آذربایجانهای غربی و شرقی، کرمانشاه، قم، فارس، کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، تهران، گیلان، خوزستان و اردبیل حضور دارند.
همچنین 96 درصد واحدهای شرکت کننده در این نمایشگاه داخلی هستند و چهار درصد واحدهای شرکت کننده نمایندگی تولیدات خارجی از کشورهای ترکیه و برزیل هستند و در این نمایشگاه حضور دارند..
شرکتهای خارجی محصولاتی شامل شکلات، مواد شوینده و قهوه را در فضایی افزون 60 متر مربع ارائه کرده اند.
همچنین 35 واحد تولیدی بومی از استان همدان در این نمایشگاه حضور فعال دارند و واحدهای مرتبط با خواروبار 40 واحد، عسل 12 واحد، عرقیات و گیاهان دارویی چهار واحد و شوریجات و ترشیجات پنج واحد است.
واحدهای کنسروجات نیز پنج واحد، دستگاه بستهبندی دو واحد، زعفران چهار واحد، مواد پروتئینی 10 واحد، خشکبار شش واحد، شیرینی 15 واحد، قند و شکر دو واحد، نان یک واحد، روغن سه واحد، لبنیات چهار واحد و نوشیدنی سه واحد است.
دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع تا 31 تیرماه از ساعت 10 و 30 دقیقه تا 20 و 30 دقیقه پذیرای بازدیدکنندگان است.
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