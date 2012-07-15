غبار روبی و عطر افشانی مساجد استان یزد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی کارگر اظهار داشت: همزمان با دهه آخر ماه شعبان المعظم و با آغاز دهه نکوداشت و بهداشت مساجد، بیش از 500 مسجد در یزد و مناطق تابعه استان غبار روبی و عطر افشانی می شوند.



وی اضافه کرد: این تعداد مسجد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در تمام شهرستان های استان غبار روبی می شوند.

کارگر همچنین بر تشکیل و فعالیت جدی ستاد های نکوداشت و بهداشت مساجد در سطح استان خبر داد.



کارگر تاکید کرد: کار غبارروبی و عطر افشانی با همکاری هیئت امنای مساجد، کانون های فرهنگی تبلیغی، مراکز بهداشت و همچنین سایر ادارات صورت می گیرد.



وی عنوان کرد: جایگزینی مهرهای قدیمی، توزیع سجاده و مهر جدید، توزیع ادعیه جدید و گلاب هم در قالب طرح صورت می گیرد.



کارگر هدف از این آیین را آماده سازی مساجد برای ماه مبارک رمضان و ایجاد زمینه های جذابیت و غبارروبی و رعایت بهداشت مساجد عنوان کرد.



استان یزد بیش از یک هزار مسجد دارد.



برگزاری کارگاه آموزشی مسئولین امور مالی هیئت های مذهبی در ابرکوه



غلامرضا زارع، کارشناس انجمن ها و تشکل های اسلامی اداره تبلیغات اسلامی ابرکوه در کارگاه آموزشی مسئولان امور مالی هیئت های مذهبی اظهار داشت: هیئت های مذهبی پیش قراولان عرصه فرهنگ حسینی و اشاعه دهنده ارزش های والای الهی هستند.



وی اظهار داشت: یکی از حساس ترین مسائلی که مورد توجه مردم است بحث حساب و کتاب و ضبط و نگهداری اموال است.

زارع، شفاف سازی و گزارش مستمر به مردم در خصوص امور مالی هیئت ها را خواستار شد.



در ادامه این کارگاه، محمدحسین احمدی پور، اصول حسابداری و چگونگی دفتر نویسی را برای حاضران تشریح کرد و به سئوالات شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی پاسخ گفت.