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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۵

ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز به بهره برداری رسید

ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز به بهره برداری رسید

کرج – خبرگزاری مهر: ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز با حضور اتباع امور خارجی استان و مسئولان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار، ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز قبل از ظهر یکشنبه با حضور اتباع امور خارجی استان و مسئولان به بهره برداری رسید.

سید محمد تهوری مشاور وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قبل از افتتاح این ساختمان در نشست خصوصی و بدون حضور خبرنگار برگزار شد حضور داشت.

ناصر رجبی معاون سیاسی، امنیتی استاندار البرز نیز در این نشست خصوصی حضور داشت.

مخاطبان افتتاحیه ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز اکثراً افاغنه و برخی از مسئولان استان البرز بودند.

هاشمی مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استاندار البرز، عزیزی مدیر کل فنی و حرفه ای استان البرز، خالق پرست امام جمعه کمالشهر، ناصر رجبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز و سید محمد تهوری مشاور وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از جمله حاضرین در این مراسم بودند.

کد مطلب 1650371

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