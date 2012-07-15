ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار، ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز قبل از ظهر یکشنبه با حضور اتباع امور خارجی استان و مسئولان به بهره برداری رسید.



سید محمد تهوری مشاور وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قبل از افتتاح این ساختمان در نشست خصوصی و بدون حضور خبرنگار برگزار شد حضور داشت.



ناصر رجبی معاون سیاسی، امنیتی استاندار البرز نیز در این نشست خصوصی حضور داشت.



مخاطبان افتتاحیه ساختمان اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز اکثراً افاغنه و برخی از مسئولان استان البرز بودند.



هاشمی مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استاندار البرز، عزیزی مدیر کل فنی و حرفه ای استان البرز، خالق پرست امام جمعه کمالشهر، ناصر رجبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار البرز و سید محمد تهوری مشاور وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از جمله حاضرین در این مراسم بودند.