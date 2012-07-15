برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب و نرم افزارهای قرآنی/ تشریح برنامه ها در آستانه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در نشستی مطبو عاتی با خبرنگاران از افتتاحیه نمایشگاه بزرگ کتاب و نرم افزار علوم قرآنی در روز پنج شنبه 29 تیرماه در کرمانشاه، خبر داد.

وی زمان برگزاری این نمایشگاه را 29 تیر ماه لغایت شش مرداد، در محل نمایشگاه های دائمی استان اعلام کرد و گفت: نمایشگاه بزرگ کتاب و نرم افزار علوم قرآنی با حضور، بیش از 50 ناشر از تهران، قم، اصفهان و کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: این نمایشگاه با بیش از 74 غرفه شامل غرفه های، حجاب و عفاف، کودک و نوجوان، کتاب های نماز و غرفه پاسخگویی به احکام و سوالات شرعی است و همه روزه از ساعت 10 صبح الی 9 شب دایر خواهد بود.

محمد آفتابی محتوای کتب عرضه شده در نمایشگاه را، در زمینه علوم قرآنی، ادعیه، مفاتیح، قرآن کتب علما و بزرگان دینی، انقلاب و اسلامی و نرم افزارهای قرآنی ذکر کرد و گفت: علاوه بر این برنامه های جنبی نمایشگاه شامل برگزاری محفل انس با قرآن با حضور قاریان برجسته استان و کشور خواهد بود.

وی در ادامه از برگزاری 13 نمایشگاه کتاب و علوم قرآنی در سطح شهرستان ها خبرداد و گفت: علاوه بر شهرستان کرمانشاه همزمان 13 نمایشگاه دیگر کتاب و نرم افزار قرآنی در شهرستان های تابعه استان برگزار می شود.

وی افزود: همایش علمی پژوهشی استانی با رویکرد نقش نیایش در فضای معنوی خانواده و جامعه با هدف تقویت فرهنگ نیایش در شهرستان صحنه برگزار می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن نمایشگاه آثار خوشنویسی در شهرستان کرمانشاه و شهرستان سنقر کلیایی و هرسین نیز در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

آفتابی در ادامه همچنین به برگزاری جشنواره استانی شعر رمضان اشاره کرد و گفت: این جشنواره در تاریخ 14 مرداد ماه برگزار می شود و علاقمندان تا تاریخ هشت مرداد فرصت دارند آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.

وی در پایان از برگزاری بیش از 160 مورد محافل انس با قرآن و جلسات تفسیر قرآن کریم در ایام ماه مبارک رمضان سخن گفت و افزود: بخش اعظم این برنامه های قرآنی یعنی حدود 120 برنامه در سطح کانون های فرهنگی هنری مساجد صورت خواهد گرفت و 40 برنامه قرآنی نیز توسط ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.