حرکت در مسیر تمدن سازی اسلامی نیازمند پرداختن به فرهنگ زیارت است

حجت الاسلام محمود مرویان حسینی ظهر یکشنبه در حاشیه مراسم اختتامیه طرح مطالعاتی و پژوهشی زیارت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مفاهیمی که می تواند سبک زندگی و تمدن سازی اسلامی را فراهم کند فرهنگ زیارت است چرا که همه ما از زیارت به یک فرهنگ می رسیم.

وی با اشاره به این سخن از امام رضا که فرمود، "نعمت ها را خوب همسایه داری کنید"، اظهار کرد: نعمت آشنایی با اهل بیت به ویژه همجواری با وجود نورانی امام رضا نعمتی بس بزرگ است.

زیارت گسترش دهنده فضیلت ها و ارزش های دینی است

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد با عشق، امید و همتی بلند از راه هایی طولانی به مشهد و پابوسی امام رضا می آیند که این امر نشانگر این است که ما می توانیم دست عاشقان و دلدادگان فرهنگ اهل بیت را بگیریم و آنها را با کانون قدسی، معرفتی و نورانی امام هشتم آشنا کنیم.

حجت الاسلام مرویان با بیان اینکه کسانی که در طرح مطالعاتی و پژوهشی زیارت شرکت کردند توفیق پیدا کردند از اصحاب مسجد و یاران علم و دانش باشند، تصریح کرد: افراد شرکت کننده در طرح مطالعاتی و پژوهشی زیارت گسترش دهنده فضیلت ها و ارزش های دینی هستند.

وی با اشاره به آموزش های اسلامی بیان کرد: آموزش های اسلامی دو نقطه هدف دارد که این نقاط شامل انسان سازی و تمدن سازی است.

تمدن سازی اسلامی

وی با بیان این مطلب که انسان سازی در حوزه فردی و تمدن سازی در حوزه کلان است، ادامه داد: منظور از تمدن سازی یعنی ایجاد شرایط زندگی بر اساس تعالی اسلامی که در آن روح زندگی مبتنی بر فرهنگ اسلامی است.

وی با بیان مطلب فوق به گوشه ای از سخنان رهبری در سال 87 اشاره کرد و افزود: رهبری فرمودند که ما یک انقلاب اسلامی داشتیم که در سال 57 محقق شد اما پله بالاتراین انقلاب، نظام اسلامی است که در این خصوص تشکیل مجلس، تدوین قانون اساسی و قوانین ثلاثه انجام شد.

وی با بیان اینکه رهبری در ادامه فرمودند گام دیگری نیز پیش روی ماست که آن دولت اسلامی است، گفت: دولت اسلامی یعنی ضوابط و مقررات برگرفته از فرهنگ دینی که این امر به معنای این است که در حکومت اسلامی سیاست، اقتصاد، نظام اجتماعی و روابط انسانی برپایه اسلام است.

وی تصریح کرد: و بعد از همه اینها باید جامعه اسلامی که شامل روابط انسان ها با یکدیگر و نظام ارتباطات اجتماعی است شکل بگیرد چرا که بعد از این مقوله است که تمدن سازی اسلامی اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: تمدن سازی اسلامی همان مسیری است که باید به سمت آن حرکت کنیم زیرا یکی از مواردی که می تواند به این تمدن سازی کمک کند پرداختن به فرهنگ زیارت است.

زیارت یک مقوله چند وجهی است

وی یادآور شد: زیارت یک مقوله چند وجهی است زیرا یک وجه زیارت، زائر و وجه دیگر نیز کسی است که برای زیارت به سوی او می رویم.

وی با بیان این مطلب که یک فرآیند دیدار نیز در زیارت اتفاق می افتد که این امر وجه سوم است، گفت: محتوا و مفاهیم زیارت و برداشت زائر نسبت به زیارت و ابعاد آن وجه چهارم زیارت است.

وی با تاکید بر اینکه زیارت یک هندسه مفهومی دارد و یک حرکت پلکانی است، تصریح کرد: زیارت همچنان که با شور، شوق و عاطفه همراه بوده با منطق، فهم، خردمندی و خرد اجتماعی نیز توام است که این رسالت بزرگ بر عهده دانش آموخته گان طرح پژوهشی، مطالعاتی است که به ابعاد مختلف مفهوم زیارت بپردازند.

وی بیان کرد: زیارت فرهنگی است که می تواند تعهد عاشق دلباخته امام را که در مسیر توحید و ولایت حرکت کرده تامین کند.

بازشناسی مفهوم زیارت

وی عنوان کرد: امروز آنچه که هوشمندانه رابطه میان شیعه و امام معصوم را می تواند برقرار کند بازشناسی مفهوم زیارت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: امروز ممکن است که همه ما زیارت را یک فرآینده شخصی و عاطفی ببینیم در حالی که آنچه می تواند ارتباط میان شیعه و امام را در عهد غیبت فراهم کند و بستر ظهور را بگستراند زیارت است.

وی بیان کرد: مطابق فرمایش امام رضا دو شرط برای اینکه زیارت تبدیل به حلقه تمدن سازی شود وجود دارد که در این راستا زیارتی که از سر رغبت و میل و زیارتی که همراه با باور و آرمان باشد می تواند به حلقه تمدن سازی تبدیل شود.

وی با اشاره به زیارتی که تبدیل به سبک زندگی می شود، گفت: امروز پروژه اصلی رسانه فرهنگی و تبلیغی غرب پیگیری پروژه سبک زندگی و انتقال باورهای فردی، رفتاری و اجتماعی خود به جامعه اسلامی است که در این زمینه فرهنگ زیارت می تواند فرهنگسازی و نقش آفرینی کند.