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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

حجت الاسلام مردان پور:

مدارس امین پیوندی بین خانه، مدرسه و مسجد است

مدارس امین پیوندی بین خانه، مدرسه و مسجد است

کلاله - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه کشور گفت: طرح مدارس امین با هدف تحقق بخشیدن اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا می شود که پیوندی بین خانه، مدرسه و مسجد است.

حجت الاسلام حسین مردان پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس، با انعقاد تفاهمنامه بین حوزه علمیه و آموزش و پرورش برای اجرای طرح برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح مقرر شد، استقرار روحانی توانمند  با ویژگیهای تبلیغ در مدارس داشته باشیم که طرح امین از جمله آن است.

حجت الاسلام مردان پور یادآورشد: طرح امین، طرح تربیتی حوزه علمیه بر اساس آیات و روایات دینی است که اجرا می شود.

مدیرکل مدارس امین کشور افزود: در این طرح آموزش با آموزش و پرورش است و طلبه در این مدارس مستقر می شود و طرح تربیتی را با همکاری مدیر و اولیای مدرسه اجرا می کند.

وی یادآورشد: طلبه بین مدرسه، منزل و مسجد هماهنگی ایجاد می کند تا به به اهداف  سند چشم انداز ست یابیم.

کد مطلب 1650378

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