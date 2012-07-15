مدارس امین پیوندی بین خانه، مدرسه و مسجد است

حجت الاسلام حسین مردان پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس، با انعقاد تفاهمنامه بین حوزه علمیه و آموزش و پرورش برای اجرای طرح برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح مقرر شد، استقرار روحانی توانمند با ویژگیهای تبلیغ در مدارس داشته باشیم که طرح امین از جمله آن است.

حجت الاسلام مردان پور یادآورشد: طرح امین، طرح تربیتی حوزه علمیه بر اساس آیات و روایات دینی است که اجرا می شود.

مدیرکل مدارس امین کشور افزود: در این طرح آموزش با آموزش و پرورش است و طلبه در این مدارس مستقر می شود و طرح تربیتی را با همکاری مدیر و اولیای مدرسه اجرا می کند.

وی یادآورشد: طلبه بین مدرسه، منزل و مسجد هماهنگی ایجاد می کند تا به به اهداف سند چشم انداز ست یابیم.