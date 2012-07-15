آموزش تئاتر تخصصی در تمامی شهرستانهای استان یزد آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عبدالحسینی گفت: این کلاسهای آموزشی با حضور اساتید مجرب تئاتر تا پایان فصل تابستان به همت انجمن نمایش استان یزد ادامه دارد.

وی هدف از برگزاری این کارگاه ‌ها را آموزش اصولی تئاتر به علاقمندان و هنرجویان عنوان کرد.

عبدالحسینی با اشاره به اینکه با اندیشه و تفکر درست می ‌توان عمل درستی را انجام دهیم، اظهار داشت: اگر با شناخت اصولی هنرهای دراماتیک وارد عرصه عملی نمایش شویم، می‌توانیم آثار شایسته و ارزشمندی را برای مخاطبان جامعه اجرا کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد اظهار امیدواری کرد: با حمایت از این کارگاه ها، استان یزد به اهداف بلند مدت در حوزه تئاتر دست پیدا کند.

نمایشگاه خوشنویسی رضوی در کتابخانه وزیری یزد برپا می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد از برپایی نمایشگاه آثار دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی در محل کتابخانه وزیری این استان خبر داد.

بهرام عبدالحسینی گفت: فضاهای نمایشگاهی کتابخانه وزیری با توجه به حضور وسیع بازدیدکنندگان بافت سنتی - مذهبی و همجواری با مسجد جامع کبیر یزد منحصر به فرد است و می تواند علاقمندان زیادی را به خود جذب کند و مکان مناسبی برای برگزاری نمایشگاه جشنواره امسال باشد.

محمدرضا انتظاری رئیس کتابخانه وزیری یزد هم آمادگی این کتابخانه را در مورد برپایی نمایشگاه آثار دهمین جشنواره ملی خوشنویسی رضوی اعلام کرد.



انتظاری گفت: این مجموعه مزین به نام آستان قدس رضوی آمادگی دارد در هرچه با شکوه تر برگزار شدن نمایشگاه جشنواره در این محل با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دبیرخانه جشنواره همکاری کنند.



آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره پیامک رضوی یزد اول شهریور اعلام شد

مدیر اجرایی سومین جشنواره پیامک ادبی رضوی یزد با دعوت از عموم علاقمندان برای شرکت در این جشنواره گفت: آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره اول شهریور ماه سال جاری است.



احمد ذاکری مدیر اجرایی جشنواره گفت: در راستای برگزاری دهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) سومین جشنواره پیامک ادبی با موضوع فرهنگ رضوی در تمامی استان های کشور از جمله یزد، همزمان با دهه کرامت و میلاد با سعادت امام هشتم شیعیان برگزار می شود.



وی افزود: علاقمندان می توانند با تکیه بر موضوعاتی از قبیل حال و هوای عرفانی بارگاه و صحن و سرای حضرت امام رضا(ع)، زندگی نامه آن حضرت، سفر تاریخی ایشان به ایران، تمثیل ها، نقل ها، روایت های تاریخی و غیره آثار و تولیدات ادبی خود را از طریق پیامک به شماره 100030351 ارسال کنند.



مدیر اجرایی سومین جشنواره پیامک رضوی اظهار داشت: متن پیام ارسالی باید بین 25 تا 150 کاراکتر بوده و به فارسی تایپ شده باشد و درج نام و نام خانوادگی، نام استان و شماره تماس ثابت، همراه با کد شهرستان در انتهای پیامک ها الزامی است.



وی تأکید کرد: چنانچه پیامکهای دریافتی حائز شرایط ذکر شده باشند، پس از بررسی و تفکیک و تشخیص اولیه توسط هیئت داوران منتخب شده و سرانجام از نفرات برگزیده تقدیر به عمل خواهد آمد.