طرح پزشک خانواده رویکردی هدفمند در نظام سلامت/ اهمیت بهداشت در اسلام

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایجاد حفظ و ارتقای سلامت از دستاوردهای مهم طرح پزشک خانواده است، افزود: در این طرح از هزینه های کاذب جلوگیری و این هزینه ها به یک هزینه واقعی تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: برای بهتر اجرا شدن طرح پزشک خانواده باید تحلیل مناسب از وضعیت قبلی سلامت جامعه ارائه و در این طرح به دنبال اهداف سلامت و ارتقای شاخصهای آن بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: دستیابی به پیامدهای خوب در نظام سلامت باید سراغ خدمات سطح یک مبنی بر آموزش، بهداشت و پیشگیری حرکت کرد و برای همه گروههای سنی از کودکان تا سالمندان برنامه ریزی ویژه داشت.

وی افزود: برخورداری از بهداشت و سلامتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است که در دین اسلام به صورت تکلیف وجوبی، حرمتی، استحبابی و یا مکروهی گنجانده شده است.

تامینی ادامه داد: جامعه موفق جامعه ایست که جسم و روان مردم آن سالم باشد، سلامت جسم و روان مهمترین ابزار تکامل انسان است و از دیدگاه اقتصادی نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی یادآور شد: بهداشت و پیشگیری باعث سلامتی فکری و جسمی جامعه می شود و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.