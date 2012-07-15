1800 خانوار مددجو در کهگیلویه و بویراحمد تحت حمایت بیمه اجتماعی قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی صبح یکشنبه در نشست با کارشناسان بازرسی اداره کل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد، افزود: براساس پیگیریهای های انجام گرفته در سه ماهه اول سال جاری قریب به 13 میلیارد ریال اعتبار برای بیمه اجتماعی مددجویان پرداخت شده است.

وی بیان کرد: همه باید تلاش کنیم تا امورات بیمه ای مددجویان کمیته امداد به بهترین نحو ممکن برای رفع مشکلات نیازمندان انجام شود.

کارشناس بازرسی اداره کل بهداشت، بیمه های اجتماعی و درمان کمیته امداد کشور نیز در این نشست گفت: ورود بیمه های اجتماعی تحول عظیمی در کاهش هزینه های درمانی مددجویان ایجاد می کند.

محمد زارع افزود: در بررسی طرح پزشک خانواده، نحوه رسیدگی به اسناد پزشکی و نظارت و بازرسی بیماران و هزینه های درمان آنان، باید مواردی را که از طرف دفتر مرکزی کمتر مورد توجه قرار گرفته بررسی و ایرادهای کلی کار را رفع کنیم.

وی بیان کرد: ورود بیمه های اجتماعی به بحث درمان، تحول عظیمی در حوزه بهداشت و درمان و مشکلات مالی بیماران تحت پوشش ایجاد می کند.

زارع افزود: باید پرداخت هزینه های درمانی به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده انجام شده و بیمه اجتماعی پاسخگوی نیاز مددجویان باشد.