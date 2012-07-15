اعتراضات به نقض حقوق بشر در امارات/هشدار درباره ادامه بازداشت معترضان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه twitmail ، تعدادی از فعالان اماراتی در حرکتی با نام "رمضان با ما" خواستار آزادی پانزده اصلاح طلب شدند.

فعالان امارتی ضمن درخواست از خانواده این افراد به پیشه کردن صبر از مسئولان اماراتی خواستند که عاقلانه عمل و فعالان را آزاد کنند.

فعالان اماراتی دستگاههای امنیتی را به نقض کرامت شهروندان اماراتی متهم کردند و خواستار لغو سلب تابعیت از هفت اماراتی شدند.

این فعالان همچنین از دستگاههای امنیتی خواستند که از بازداشتهای سیاسی که به وجه امارات خدشه وارد می کند دست بردارند