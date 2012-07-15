  1. بین الملل
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۷

حرکت"رمضان با ما" آغاز شد/

اعتراضات به نقض حقوق بشر در امارات/هشدار درباره ادامه بازداشت معترضان

اعتراضات به نقض حقوق بشر در امارات/هشدار درباره ادامه بازداشت معترضان

فعالان اماراتی در جدیدترین تحرک خود برای آزادی بازداشت شدگان فعالیتی به نام رمضان با ما به راه انداخته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه twitmail ، تعدادی از فعالان اماراتی در حرکتی با نام "رمضان با ما" خواستار آزادی پانزده اصلاح طلب شدند.

فعالان امارتی ضمن درخواست از خانواده این افراد به پیشه کردن صبر از مسئولان اماراتی خواستند که عاقلانه عمل و فعالان را آزاد کنند.

فعالان اماراتی دستگاههای امنیتی را به نقض کرامت شهروندان اماراتی متهم کردند و خواستار لغو سلب تابعیت از هفت اماراتی شدند.

این فعالان همچنین از دستگاههای امنیتی خواستند که از بازداشتهای سیاسی که به وجه امارات خدشه وارد می کند دست بردارند

کد مطلب 1650382

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