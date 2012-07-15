جرایم سازمان یافته توسط اتباع خارجی در البرز اتفاق نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قاسمی قبل از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه ساختمان اداری اتباع و مهاجرین خارجی استان، اظهار داشت: در استان البرز جرایم سازمان یافته ای توسط اتباع خارجی اتفاق نیافته است ولی در دیگر استان ها شاهد آن هستیم.



وی ادامه داد: تعداد زیادی دانشجو در استان البرز مشغول تحصیل هستند که بعد از اتمام دوره تحصیلاتشان به افغانستان بر می گردنند.



مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان البرز ادامه داد:‌ در سال گذشته بخشی از ساختمان اداره کل اتباع استان راه اندازی شد و با توجه به کمبود امکانات منطقه کمالشهر به دلیل آیتم ها خوب از جمله تردد و دسترسی آسان به جاده های مواصلاتی برای این اداره کل انتخاب شد.



اردوگاه مراقبتی در استان البرز راه اندازی می شود



مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان البرز از راه اندازی اردوگاه مراقبتی در آینده نزدیک در استان البرز خبر داد و افزود: سعی ما این است این مرکز مرکز نمونه ای باشد.



قاسمی تاکید کرد: باید از دانش و تجربه دوستان دیگر در اداره کل اتباع و امور خارجی استفاده کنیم.



وی با بیان اینکه بحث امور اتباع خارجی 94 کشور در حد وزارت خانه انجام می شود،‌ اضافه کرد: هم اکنون اداره کل امور اتباع استان از گروه به دفتر ارتقای پیدا کرده است.



مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان البرز با اشاره به اینکه جمعیتی از استان البرز اتباع بیگانه هستند، اضافه کرد: بحث اتباع یک بحث حاکمیتی است و طرح ساماندهی اتباع توسط شورای امنیت ملی انجام شده است.



قاسمی گفت: جمعیت اتباع خارجی استان البرز جمعیت فرهیخته هستند و اگر کاری توانسته ایم تا کنون انجام دهیم به کمک این افراد بوده است.