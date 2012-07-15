تکمیل طرح های مهر ماندگار تحقق حمایت از سرمایه ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یکشنبه در جلسه پیگیری پروژه های مهر ماندگار استان که در استانداری تشکیل شد اظهارداشت: بازدید و نظارت های مستمر از پروژه های مهر ماندگار در استان قزوین در دستور کار امسال است و با جدیت پیگیری می شود.



معاون عمرانی استانداری قزوین افزود: تلاش می کنیم با دریافت گزارش های دقیق و توجه به استمرار منظم آن در جریان کارها قرار گیریم و با رفع موانع احتمالی به کارها سرعت بیشتری بخشیم.

حبیبی یادآورشد:‌ هر چقدر گزارش این طرح ها دقیق تر و به روز تر باشد اطلاع رسانی نیز بهتر خواهد شد و از مشکلات و نواقص جلوگیری خواهد شد.

وی تصریح کرد: دولت مصمم است پروژه های مهر ماندگار را تا پایان شهریور ماه سال 92 به اتمام برساند لذا در استان هم دغدغه مدیران تکمیل و بهره برداری بموقع از این طرح ها این خواهد بود تا هم پروژه بزرگی به دولت یازدهم تحمیل نشود تا دولت جدید بتواند با آرامش بیشتری کار خود را با برنامه ریزی جدید آغاز کند.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین اظهارداشت: از 30 پروژه مشخص شده بخش عمده آن در حوزه صنعت و سرمایه گذاری بخش خصوصی است که با تکمیل و بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغالزایی صدها نفر در استان فراهم خواهد شد.

وی یادآورشد: با بهره برداری از این پروژه های صنعتی دولت می تواند رهنمودهای مقام معظم رهبری را در حمایت عملی از تولید داخلی و کار و سرمایه ایرانی محقق کند.

حبیبی پروژه های مهر ماندگار را از مطالبات جدی مردم عنوان کرد و افزود: اولویت کاری دولت در سال 91 و 92 تخصیص اعتبارات لازم، تکمیل و بهره برداری از پروژه های مهر ماندگار است لذا معاونان عمرانی و برنامه ریزی و روابط عمومی استانداری باید سیاست گذاری و نظارت لازم در این زمینه انجام دهند.

در ادامه جلسه پیرمرادی سرپرست دفتر فنی استانداری نیز با اشاره به نظارت دقیق و مستمر پروژه ها توسط دفتر فنی و کمیته نظارت استان افزود: به صورت هفتگی نظارت هایی توسط کمیته فنیی استانداری انجام خواهد شد تا سرعت اجرای پروژه ها بیشتر شود.

وی کیفیت اجرای پروژه ها و بهره برداری از آن در زمان مقرر را مهم دانست و گفت: شورای فنی استان تلاش می کند با ارائه راهکارهای لازم و بازدید مستمر از پروژه ها مانع از توقف و یا کند شدن مراحل اجرای پروژه های استان شود.

محسن مبارکی مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری نیز با ارائه گزارشی از طرح های مشخص شده در حوزه صنعت استان افزود: با توجه به ویژگی استان در حوزه صنعت؛ این قابلیت وجود دارد که پروژه های جدیدی نیز به طرح ها اضافه شود.

وی با اشاره به بسته نظارتی و بازدید دفتر امور اقتصادی استانداری از پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی و گزارش دریافتی از مراحل اجرایی آن تصریح کرد: این دفتر با تمرکز بیشتر این پروژه ها را پیگیری خواهد کرد تا با تکمیل و بهره برداری از آنها ضمن کمک به چرخه تولید استان اشتغال لازم نیز که از اولویت های دولت دهم در سال 91 خواهد بود تأمین شود.

همچنین صادق دقیقی سرپرست روابط عمومی استانداری قزوین در این جلسه به اهمیت موضوع اطلاع رسانی اشاره و تصریح کرد: مردم باید به نحو شایسته از روند اجرایی پروژه ها آگاه شوند که صدا و سیما و رسانه های استان می تواند در این کار نقش مهمی ایفا کنند.

وی ساخت مستند طرح های مهر ماندگار و فصل نامه مهر ماندگار را از جمله کارهای در دست اجرا عنوان کرد و افزود: برنامه هایی برای بازدید اصحاب رسانه از طرح ها و پروژه های مورد نظر پیش بینی شده که بزودی اجرا می شود.

دقیقی اظهارامیدواری کرد با همراهی سفیران اطلاع رسانی؛ اطلاعات و گزارش های لازم از سوی رسانه های جمعی در اختیار مردم قرار گیرد.