تلاش برای برند سازی لباسهای ایرانی - اسلامی/ افتتاح بنیاد ملی مد و لباس

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی روز یکشنبه در مراسم افتتاحیه بنیاد ملی مد و لباس اسلامی - ایرانی گفت: آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بودیم تلاش همه دلسوزان حجاب و عفاف است که منجر به تدوین نقشه راه پیش روی ما شده است.

نمی توان از کارنامه کاری سالهای 85 تا 89 احساس رضایت کرد

معاون وزیر با بیان اینکه به طور کلی نمی توان از اقدامات صورت گرفته از سال 85 تا 89 احساس رضایت کرد، افزود: فعالیت در عرصه مد و لباس به گونه ای نیست که بتوان طی یک بازه زمانی 5 ،6 ساله برای آن برنامه ریزی کرد و بعد بدانیم در آینده در چه نقطه ای قرار داریم.

برنامه ریزیهای مد و لباس به دور از شتاب زدگی بود

وی گفت: طی دو سال اخیر بر اساس مطالعات علمی و برنامه ریزیهای کارشناسی، برپایی نمایشگاه دائمی مد و لباس، توجه و تاکید ویژه به هنر طراحان و رایزنی با شبکه های تولید و توزیع در تلاش بودیم تا بتوانیم به دور از شتاب زدگی و با تحقیقات گسترده وارد مرحله دوم شویم .

شاه آبادی با اشاره به طرح تاسیس ه بنیاد ملی مد و لباس اسلامی - ایرانی گفت: این بنیاد تمام فعالیتها و حمایتهای لازم را که باید از طراحان صورت بگیرد، انجام می دهد. همچنین حلقه واسطه ای میان طراحان و تولید و توزیع کنند گان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه توجه جدی به بحث مالکیت معنونی طراحان داریم، افزود: تلاش کردیم با توجه به فشارهایی که وجود دارد از حرکت شتاب زده خودداری کنیم.

معاون هنری وزیر ارشاد تاسیس بیناد ملی را آغاز گام دوم فعالیت در عرصه مد و لباس دانست و گفت: از وزارت صنعت معدن و تجارت و اتحادیه پوشاک و سایر نهادهای ذی ربط خواستاریم تا به صورت جدی به مسئله تولید و عرضه پوشش اسلامی توجه کنند .

بنیاد مد و لباس به تنهایی نمی توان مشکل بد حجابی را رفع کند

شاه آبادی همچنین بنیاد ملی مد و لباس را به عنوان اولین مرکز برای رجوع، هدایت و حمایت از طراحان دانست و گفت: هنرمندان این عرصه می توانند با ایمان به حفظ و صیانت ایده هایشان به این بنیاد رجوع کرده و تلاش کنند بر اساس نیاز جامعه و سلیقه مخاطبان آثار در خوری را ارائه دهند .

وی تاکید بر اینکه تاسیس بنیاد مد و لباس به تنهایی نمی تواند بد حجابی کشور را بر طرف کند ادامه داد: بحث پوشش در همه جای دنیا سلیقه ای است و چگونگی استفاده از این مهم نیاز به فرهنگ سازی دارد. لزوما انچه از طریق این بیناد تولید و توزیع می شود دلیل بر آن نیست که بتواند معضل بد حجابی کمک کند. زیرا افراد می توانند از یک پوشش اسلامی به صورت نادرست استفاده کنند که مصداق بدحجابی باشد.

توزیع مدلهای برتر جشنواره فجر مد و لباس

معاون هنری وزیر ارشاد همچنین از توزیع 7 مدل برتر جشنواره ملی فجر در بازار خبر داد و گفت: بزودی و طی دفعات متعدد 7 مدل برتر جشنواره ملی فجر که اسفند 90 برگزار شد در بازار توزیع می شود و ما در این راستا همه هزینه های طراحان را پرداخت کرده ایم .

وی گام دیگر فعالیت خود را تلاش برای برند سازی لباسهای ایرانی و اسلامی عنوان کرد و افزود: در آینده با استفاده از برندهای ملی مروج لباسهای ایرانی و اسلامی خواهیم بود.

شاه آبادی افزود: بنیاد ملی مد و لباس بازوی اجرایی کارگروه ساماندهی مد و لباس است و بودجه اندکی را که تنها برای کارهای مطالعاتی دریافت کرده صرف فعالیتهای متعددی کرده است .

معاون وزیر ارشاد با بیان اینکه هیچ طرحی در سامانه مد و لباس بدون گذراندن مطالعه جدی و دوره های آزمایشی و بررسی ایده اصلی وارد بازار نمی شود گفت: سعی داریم تا پایان دولت دهم فعالیت مرحله دوم را به پایان برسانیم تا شرایط مساعدی را برای سالهای آینده فراهم کنیم.

کاهش فضای نمایشگاه مدلهای چادر در نمایشگاه قران امسال

در ادامه این مراسم، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه از ابتدای دولت دهم دائما در تلاش بودیم تا وظیفه اصلی که در خصوص ساماندهی مد و لباس بر عهده داریم را به بهترین شکل انجام دهیم گفت: برپایی جشنواره های متعدد و نمایشگاه دائمی مد و لباس از جمله فعالیتهای ارزنده در این زمینه است و امیدواریم بنیاد ملی مد و لباس نیز بتواند ار تباط شایسته ای میان تولید کنند گان و طراحان بر قرار کند و این بنیاد مرکز خوبی برای طراحان لباس است .

وی از وزارت صنایع در خواست کرد تا در زمینه تولید مدهای ایرانی - اسلامی تلاش بیشتری کنند و افزود: هنرمندان می توانند ایده های خودر ا به ما انعکاس دهند و اکنون این ظرفیت را داریم تاا با کمک دیگر نهاد های وابسته از این ایده ها حمایت کنیم.

حسینی از دولت و مجلس خواست با افزایش حمایت هایشان به پیشرفت روز افزون این مرکز کمک کنند و گفت: موسسات و ارگانهای دولتی می توانند برای تهیه لباسهای متحد الشکل برای ادارات خود به این بنیاد مراجعه کنند.

وزیر ارشاد با اشاره به اختصاص 50 غرفه در نمایشگاه قرآن امسال ویژه ارائه طرحهای چادر، افزود: سال گذشته فضابی بیشتری را در اختیار داشتیم اما اکنون به دلیل عملیات عمرانی این فضا کاسته شده و امیدواریم با استقبال مخاطبان روبرو شویم.

حسینی با اشاره به فعالیتهای سایر شهر ستانها مانند اصفهان در خصوص مد و لباس گفت: بنیاد ملی مد و لباس می تواند بانک اطلاعاتی در بین مراکز و ارگانها باشد.