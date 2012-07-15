دولت فقط مطالبات چایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داد

ایرج هوسمی در گفتگو با مهر درباره پرداخت باقیمانده مطالبات چایکاران در سال جاری اظهارداشت: سازمان چای کشور فقط مطالبات برخی ازچایکاران را از ابتدای سال جاری تا تاریخ 18/02/91 پرداخت کرده و از آن تاریخ به بعد طلب هیچیک از چایکاران را پرداخت نکرده است.

وی تصریح کرد: این درحالی است که خیلی از چایکاران از ابتدای سال تا 18 اردیبهشت ماه سال جاری وارد مزرعه چای خود نشده بودند و چای ایی را برداشت نکرده بودند که پول آن را دریافت کنند و تنها عده معدودی از کشاورزان موفق به دریافت پول چای خود شده اند.

رئیس اتحادیه چایکاران کشور اظهارداشت: در شرایط اقتصادی فعلی که هزینه آب، برق، گاز، میوه جات و لبنیات به دلخواه بالا می رود و کسی هم نیست که جلوی آن را بگیرد، نگهداشتن حق الزحمه کشاورزان چایکار هیچ توجیهی ندارد.