  1. اقتصاد
۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۰

هوسمی در گفتگو با مهر:

دولت فقط مطالبات چایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داد

دولت فقط مطالبات چایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داد

رئیس اتحادیه چایکاران کشور گفت: با توجه به مشکلات کشاورزان چایکار، دولت فقط مطالبات چایکاران را تا نیمه اول اردیبهشت داده و مابقی مطالبات آنها را پرداخت نکرده است.

ایرج هوسمی در گفتگو با مهر درباره پرداخت باقیمانده مطالبات چایکاران در سال جاری اظهارداشت: سازمان چای کشور فقط مطالبات برخی ازچایکاران را از ابتدای سال جاری تا تاریخ 18/02/91 پرداخت کرده و از آن تاریخ به بعد طلب هیچیک از چایکاران را پرداخت نکرده است.

وی تصریح کرد: این درحالی است که خیلی از چایکاران از ابتدای سال تا 18 اردیبهشت ماه سال جاری وارد مزرعه چای خود نشده بودند و چای ایی را برداشت نکرده بودند که پول آن را دریافت کنند و تنها عده معدودی از کشاورزان موفق به دریافت پول چای خود شده اند.

رئیس اتحادیه چایکاران کشور اظهارداشت: در شرایط اقتصادی فعلی که هزینه آب، برق، گاز، میوه جات و لبنیات به دلخواه بالا می رود و کسی هم نیست که جلوی آن را بگیرد،  نگهداشتن حق الزحمه کشاورزان چایکار هیچ توجیهی ندارد.

کد مطلب 1650395

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