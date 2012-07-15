مشارکت مردم در انتخابات در گرو اعتماد به عوامل نظارتی و اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر وحیدی صبح یکشنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت سالروز آغاز به کار شورای نگهبان قانون اساسی افزود: نهاد شورای نگهبان قانون اساسی نقشی بسیار حساس و کلیدی در پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام دارد.

وی بررسی و تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی را از مهم‌ترین وظایف این نهاد ذکر کرد و افزود: شواری نگهبان قانون اساسی از زمان آغاز فعالیت خود در 25 تیر ماه سال 59 تاکنون، در مجموع 2 هزار و 911 مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار داده که از این تعداد هزار و 900 مصوبه در مرحله اول مورد تایید قرار گرفته است.

وحیدی اضافه کرد: از این تعداد 695 مصوبه پس از برگشت از شورا و اصلاح، مجددا تایید شده و 316 مصوبه نیز مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام شده است.

وی تفسیر قانون اساسی بر اساس درخواست قوای سه گانه، دفاع از سلامت انتخابات و صیانت از آرا مردم از طریق نظارت بر 30 انتخابات و نیز ایستادگی در برابر هجمه های مخالفین و دشمنان را از دیگر اقدامات این شورا در این مدت دانست.

این مسئول در ادامه در مورد تعداد انتخاباتی که از زمان تاسیس خراسان شمالی با نظارت شورای نگهبان در این استان انجام شده است، اظهار داشت: در این مدت 7 انتخابات در خراسان شمالی برگزار شده که از این تعداد 3 انتخابات مربوط به انتخاب ریاست جمهوری، 2 انتخابات مربوط به نمایندگان مجلس، یک انتخابات مربوط به مجلس خبرگان رهبری و یک انتخابات نیز مربوط به شوراهای شهر و روستا بوده است.

وی با مقایسه میزان مشارکت مردم خراسان شمالی در این انتخابات گفت: در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری نهم میزان مشارکت مردم خراسان شمالی 63 درصد و میزان مشارکت در سطح کشور نیز به همین میزان برآورد شده بود.

وحیدی اظهار داشت: در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم میزان مشارکت در استان 55 درصد و در سطح کشور 60 درصد بود.

وی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری دهم میزان مشارکت در استان 87 درصد و در سطح کشور نیز 85 درصد بود.

علی اکبر وحیدی گفت: در انتخابات مجلس هشتم میزان مشارکت مردم خراسان شمالی 67 درصد بود، در حالی که این میزان در سطح کشور 55 درصد برآورد شده بود.

وی اظهار داشت: در انتخابات مجلس نهم میزان مشارکت در استان 73 درصد و در سطح کشور 63 درصد بود.

به گفته وحیدی در انتخابات مجلس نهم بیشترین میزان مشارکت در خراسان شمالی مربوط به شهرستان اسفراین با 86 درصد مشارکت و کم‌ترین مشارکت نیز مربوط به شهرستان فاروج با 69 درصد مشارکت بود.

وی همچنین در مورد انتخابات آینده نیز اظهار داشت: در این انتخابات برای نخستین بار انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا به صورت همزمان برگزار شده و پیش بینی می‌شود در خراسان شمالی هزار و 150 شعبه اخذ رای مورد نیاز باشد.

وحیدی در مورد برنامه‌های نهاد دفتر نظارت و بازرسی انتخابات برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شوراهای شهر و روستا در خراسان شمالی گفت: در این انتخابات تعداد شعب اخذ رای در استان به میزان 70 درصد به نسبت انتخابات اخیر افزایش یافته و نیاز به آموزش نیروها و کادر اجرایی جدید وجود دارد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات خراسان شمالی در مورد مشارکت مردم در انتخابات در نظام جمهوری اسلامی نیز اظهار داشت: به هر میزان که اعتماد مردم به عوامل نظارتی و اجرایی انتخابات بیشتر باشد به همان اندازه مشارکت آن‌ها نیز افزایش می‌یابد.