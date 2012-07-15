به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضازاده جویباری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: همایش برگزیدگان مسابقه ملی کتابخوانی مفاهیم قرآن و نهج البلاغه در روز پنجشنبه هفته جاری 29 تیرماه با حضور رئیس مجلس و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه بین المللی قرآن در تهران که از عصر امروز افتتاح می‌شود، برگزار خواهد شد.



وی با بیان اینکه برگزاری این مسابقه یکی از مأموریت‌های اصلی موسسه قرآن و نهج البلاغه است گفت: در زمینه قرآن، مفاهیم قرآن، تفسیر و ... کارهای نسبتا خوبی در کشور بعد از انقلاب اسلامی انجام شده است اما درباره نهج البلاغه که اخوالقرآن است و ما معتقدیم که برترین کلام بعد از قرآن است و جامعه شیعه باید با آن مانوس باشد کار چندانی صورت نگرفته است.



رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه بیان داشت: این موسسه تاکنون پنج دوره مسابقات ملی کتابخوانی مفاهیم قرآن و نهج البلاغه را برگزار کرده و مرحله اول ششمین دوره آن نیز در 400 حوزه امتحانی و 300 شهرستان و با حضور 30 هزار نفر انجام شده است.



در زمینه نهج البلاغه فعالیت‌های قابل قبولی نداریم



وی اضافه کرد: مرحله دوم نیز با حضور چهار هزار نفر در روز پنجشنبه هفته جاری در نمایشگاه تهران به صورت متمرکز برگزار می شود و مرحله سوم مسابقات نیز شهریورماه در 8 رشته از جمله حفظ کل قرآن و نهج البلاغه بزگزار خواهد شد.



رضازاده ادامه داد: در زمینه قرآن در کشور به خصوص بعد از انقلاب اسلامی و در شاخه های مختلف از جمله روخوانی، روان خوانی، حفظ و قرائت تخصصی و تفسیر کارهای نسبتا خوبی انجام شده است اما در زمینه نهج البلاغه فعالیت‌های قابل قبولی نداریم.



وی بیان داشت: موسسه‌های غیر دولتی برای این فعالیت‌ها مشکلات زیادی دارند و موسسه‌های دولتی نیز چندان به این عرصه وارد نشده اند در حالی که در کشور هزینه‌های زیادی برای امور ورزشی که لازم هم هست صرف می‌شود.



انتقاد از صدا و سیما



رئیس موسسه قرآن و نهج البلاغه در بخش دیگری از سخنانش از افزایش کمی و کیفی مسابقات ملی نهج البلاغه خبرداد و افزود: من از صدا و سیما گله جدی دارم که با وجود دستور رئیس این سازمان برای پخش آگهی درباره فعالیت‌های موسساتی مانند این موسسه همکاری لازم صورت نمی‌گیرد.



وی همچنین از حضور این موسسه در نمایشگاه بین المللی قرآن و برپایی غرفه ای برای ارایه محصولات نهج البلاغه خبرداد.

