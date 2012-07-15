20 شرکت تعاونی کشاورزی در زابل و هیرمند تاسیس می شود

شهرام کول زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر اسناد 20 شرکت تعاونی مصوب در مرحله ثبت است که برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی خواهند شد.

وی گفت: موسس این شرکت های تعاونی فارغ التحصیلان رشته کشاورزی هستند که برای تاسیس مبلغ 300 میلیون ریال تسهیلات دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه با آغاز به کار این شرکت های تعاونی 140 نفر مشغول به کار خواهند شد، افزود: پروار بندی دام های سبک و سنگین، پرورش شتر، گاو و مرغ بومی تخم گذار، صید و صیادی و تولید محصولات گلخانه ای از جمله طرح هایی هستند که متقاضیان و افراد جویای کار می توانند از تسهیلات آن با کارمزد هفت درصد بهره مند شوند.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی زابل بیان داشت: هیچ محدودیتی برای تامین و به کارگیری متقاضیان رشته کشاورزی وجود ندارد و متقاضیان می توانند از مزایای طرح های اشتغالزایی در بخش کشاورزی بهره مند شوند.

وی گفت: سهمیه امسال اشتغال در شهرستان های زابل و هیرمند چهار هزار و 810 نفر است که در قالب مشاغل خانگی و کسب و کار خرد به کار گیری خواهند شد.