مشاور ارشد احمدی نژاد برای دیدار با مرسی به مصر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور قرار است به زودی برای ابلاغ پیام دعوت احمدی نژاد از محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر سفری به قاهره داشته باشد.

دعوت احمدی نژاد از مرسی در چارچوب اجلاس سران عدم تعهد است که اوایل شهریور به میزبانی تهران برگزار می شود.

این نخستین سفر یک مقام رسمی ایران و مصر بعد از انتخاب رئیس جمهور جدید مصر به شمار می رود.

احمدی نژاد بعد از انتخاب مرسی در تماس تلفنی با وی ضمن تبریک برگزیده شدن او به عنوان رئیس جمهور مصر به صورت شفاهی از وی برای سفر به تهران دعوت به عمل آورده بود.

مصر رئیس فعلی جنبش عدم تعهد است که در اجلاس تهران ریاست عدم تعهد به مدت سه سال از سوی مصر به ایران منتقل خواهد شد.

ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد با 118 عضو مهم ترین اتفاق در عرصه سیاست خارجی ایران محسوب می شود و از سوی دیگر اجلاس سران عدم تعهد نیز که شهریور ماه در تهران برگزار خواهد شد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است.

علاوه بر این بعد از سرنگونی حسنی مبارک و تشکیل دولت جدید در مصر سفر احتمالی محمد مرسی به تهران فصل جدیدی در روابط تهران و قاهره محسوب می شود که می تواند زمینه ساز برداشته شدن گام های بعدی برای از سر گیری روابط ایران و مصر بعد از قطع طولانی مدت روابط و ارتقای سطح دیپلماتیک روابط به شمار رود.