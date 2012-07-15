خطر انقراض در کمین میمون ماداگاسکاری/ آسیب پذیرترین نوع پستانداران

به گزارش خبرگزاری مهر، یک کارگاه همایش بین المللی اتحادیه حفظ طبیعت که در ماداگاسکار برگزار شد، وضعیت این 103 گونه میمون پوزه دار را که در میان آشفتگیهای سیاسی منطقه بومی آنها که سه سال به طول انجامیده است مورد بررسی قرار دهد.

کریستوف شویتزر یکی از برگزار کنندگان این همایش اظهار داشت: ماداگاسکار تاکنون بالاترین نسبت گونه های تهدید شده را نسبت به هر منطقه دیگر یا هر کشور دیگر در جهان داشته است، در نتیجه کارشناسان اعتقاد دارند که میمونهای پوزه دار این منطقه در معرض خطرترین گونه درمیان سایر مهره داران محسوب می شوند.

بیش از 90 درصد از گونه های میمونه پوزه دار تنها در این جزیره زندگی می کردند و اکنون در فهرست گونه هایی قرار گرفته اند که بیش از سایرین در معرض خطر هستند.

تخریب زیستگاه جنگل های مناطق استوایی و افزایش شکارهای بی رویه موجب کاهش تعداد میمونهای پوزه دار شده است، از سوی دیگر تلاشهای فعالان حفظ محیط زیست نیز پس از یک کودتا در سال 2009 کاهش یافت.

به دنبال این کودتا، اقدامات حفاظتی کاهش شدیدی یافت و دو منطقه محافظت شده مهم در ماداگاسگار که پارک ملی ماسوالا و پارک ملی ماروجیجی که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای دارند نیز بدون این محافظتها باقی ماندند.

در بیانیه پایانی این همایش تصریح شده است: بی ثباتی سیاسی به افزایش فقر و اقدامات غیر قانونی چون شکار گونه های مختلف حیوانات را افزایش داد که این امر از عوامل مهم تهدید محسوب می شود.

از سال 2000 تاکنون 40 گونه جدید از میمونهای پوزه دار شناسایی شده است.