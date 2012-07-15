دوره آموزشی تولید محتوای درسی مدارس هوشمند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله دارفرین صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری این دوره آموزش افزود: در این دوره 40 مدرس و دبیر رایانه از شهرستانها و مناطق استان چگونگی ساخت محتوای درسی و تولید محتوا در مدارس هوشمند را فرا می گیرند.

وی بیان داشت: پس از پایان این دوره با حضور مدرسان ودبیران رایانه درشهرستانها و مناطق، دوره آموزشی برای کارکنان اداری وآموزشی استان برگزار می شود.

دارفرین افزود: این دوره تا 29 تیرماه در کارگاه آموزشی رایانه اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در مدارس هوشمند سیستمهایی از قبیل وایت بردهای هوشمند و ویدئو پرژکشن در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می‌گذارد.

دارفرین بیان کرد: هوشمند سازی مدارس در نهایت به رشد همه جانبه دانش ‌آموزان از قبیل رشد ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی، ارتقای توانایی‌ها و قابلیت ‌های فردی، تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری و ارتقای مشارکت مردمی، منجر می شود.

وی یادآور شد: امسال 22 مدرسه ابتدایی قرآنی در این استان هم هوشمند می شوند.