دوره آموزشی تولید محتوای درسی مدارس هوشمند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت الله دارفرین صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری این دوره آموزش افزود: در این دوره 40 مدرس و دبیر رایانه از شهرستانها و مناطق استان چگونگی ساخت محتوای درسی و تولید محتوا در مدارس هوشمند را فرا می گیرند.
وی بیان داشت: پس از پایان این دوره با حضور مدرسان ودبیران رایانه درشهرستانها و مناطق، دوره آموزشی برای کارکنان اداری وآموزشی استان برگزار می شود.
دارفرین افزود: این دوره تا 29 تیرماه در کارگاه آموزشی رایانه اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار می شود.
وی عنوان کرد: در مدارس هوشمند سیستمهایی از قبیل وایت بردهای هوشمند و ویدئو پرژکشن در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر میگذارد.
دارفرین بیان کرد: هوشمند سازی مدارس در نهایت به رشد همه جانبه دانش آموزان از قبیل رشد ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی، ارتقای تواناییها و قابلیت های فردی، تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری و ارتقای مشارکت مردمی، منجر می شود.
وی یادآور شد: امسال 22 مدرسه ابتدایی قرآنی در این استان هم هوشمند می شوند.
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