۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

عبدالرضا جوکار:

امیدوارم با مدال طلا بازنشسته شوم

پرچمدار کاروان ایران در بازی های پارالمپیک 2012 لندن ابراز امیدواری کرد در آخرین دوره حضور خود در بازی های پارالمپیک به مدال ارزشمند طلا دست پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا جوکار در نشست خبری کادر فنی تیم دو و میدانی معلولان اعزامی به پارالمپیک 2012 لندن که با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد، اظهار داشت: من 18 سال است که عضو تیم دو و میدانی معلولان هستم و در این مدت 34 مدال جهانی، آسیایی و پارالمپیک کسب کرده ام.

وی افزود: حضور در پارالمپیک‌های آتلانتا، سیدنی، آتن و پکن در کارنامه ورزشی من است و لندن پنجمین پارالمپیکی محسوب می شود که قرار است در آن حضور پیدا کنم. تا به حال 2 مدال طلا ، 3 برنز و یک نقره از بازی های پارالمپیک کسب کرده ام و امیدوارم با کسب مدال طلا به کار خود در این دوره از بازی ها پایان داده و بازنشسته شوم.

پرتابگر نیزه پارالمپیکی ایران که عنوان کاپیتانی تیم را هم در اختیار دارد اظهار داشت: ما عملکرد خوبی در بازی های جایزه بزرگ و برلین داشته ایم و نمایندگان ایران رکوردهای خوبی به ثبت رسانده اند. فکر می کنم آماده ترین تیم ادوار پارالمپیک در لندن شرکت می کند. تیم دو و میدانی ایران در طول دو، سه سال گذشته آماده سازی خیلی خوبی را پشت سر گذاشته است.

