امیدوارم با مدال طلا بازنشسته شوم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا جوکار در نشست خبری کادر فنی تیم دو و میدانی معلولان اعزامی به پارالمپیک 2012 لندن که با حضور نمایندگان رسانه ها برگزار شد، اظهار داشت: من 18 سال است که عضو تیم دو و میدانی معلولان هستم و در این مدت 34 مدال جهانی، آسیایی و پارالمپیک کسب کرده ام.

وی افزود: حضور در پارالمپیک‌های آتلانتا، سیدنی، آتن و پکن در کارنامه ورزشی من است و لندن پنجمین پارالمپیکی محسوب می شود که قرار است در آن حضور پیدا کنم. تا به حال 2 مدال طلا ، 3 برنز و یک نقره از بازی های پارالمپیک کسب کرده ام و امیدوارم با کسب مدال طلا به کار خود در این دوره از بازی ها پایان داده و بازنشسته شوم.

پرتابگر نیزه پارالمپیکی ایران که عنوان کاپیتانی تیم را هم در اختیار دارد اظهار داشت: ما عملکرد خوبی در بازی های جایزه بزرگ و برلین داشته ایم و نمایندگان ایران رکوردهای خوبی به ثبت رسانده اند. فکر می کنم آماده ترین تیم ادوار پارالمپیک در لندن شرکت می کند. تیم دو و میدانی ایران در طول دو، سه سال گذشته آماده سازی خیلی خوبی را پشت سر گذاشته است.