"همه بچه های ما" به بیمارستان بهمن می روند

فنائیان درباره این مجموعه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: تا کنون نیمی از تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی به پایان رسیده است. تا کنون تصویربرداری 15 قسمت از این مجموعه 30 قسمتی انجام شده است. در حال حاضر گروه در بیمارستان بهمن مشغول کار هستند و ستاره اسکندری و امیر آقایی جلو دوربین قرار دارند.

وی ادامه داد: تدوین نهایی بعد از پایان تصویربرداری آغاز می شود اما در حال حاضر راف کات های اولیه قسمتهای گرفته شده در حال انجام است. این مجموعه تلویزیونی پروژه ای بسیار سنگین و پر لوکیشن است اما امیدوارم تا هفت ماه آینده تصویربرداری این سریال به پایان برسد.

این مجموعه تلویزیونی اپیزودیک دو شخصیت اصلی و ثابت دارد که امیر آقایی و ستاره اسکندری نقش آنها را بازی می کنند. در بخش های بعدی شخصیت های دیگری به مجموعه اضافه می شوند. ردلان شجاع کاوه، مارال فرجاد، اسماعیل سلطانیان، شهین علیزاده، امیر کربلایی و نرگس امینی سایر بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.

"همه بچه های ما" در 30 قسمت 35 دقیقه ای برای شبکه دو سیما ساخته می شود. این مجموعه تلویزیونی در باره زن و شوهری است که در جریان یک تصادف تنها فرزند خود را از دست می دهند، و پایان زندگی این کودک سرآغاز داستان های بعدی می شود.