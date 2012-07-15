صدور بلیت پروازهای داخلی به زبان فارسی از ابتدای مرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد اسماعیلی گفت: در فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول پانزدهم و هفدهم،فارسی بودن زبان و خط رسمی کشور همچنین مبنای کار ادارات دولتی بر تاریخ هجری شمسی تصریح شده است.

وی افزود: به موجب قانون، تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی ایران در پروازهای داخل کشور مصوب 1364 ، مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافر و بار در پروازهای داخلی درحدود مسئولیت‌های مقرر در پروازهای بین المللی مذکور درکنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی آن (امضا شده در لاهه) درنظر گرفته شده است. این کنوانسیون به منظور یکسان کردن مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی منعقد شده است.

اسماعیلی با بیان این مطلب که بهره گیری از فناوری روز بازرگانی هواپیمایی و صدور بلیت‌های الکترونیکی در پروازهای داخل کشور با توجه به مزایا و تسهیلات موجود برا ی مسافرین،مورد توجه کلیه شرکت های هواپیمایی داخلی قرار گرفته است، ادامه داد: با استناد به قوانین فوق الذکر و ابلاغ بخشنامه سازمان هواپیمایی کشور دفاتر فروش هریک از شرکت‌های هواپیمایی داخلی و دفاتر خدمات مسافری هوایی ملزم هستند تمامی اسناد حمل و نقل هوایی مسافر اعم از بلیت‌های اینترنتی و یا الکترونیکی را برای هموطنان ایرانی به زبان فارسی وتاریخ هجری شمسی صادر و ارائه کنند و استفاده اززبان یا خط دیگری انتخابی است.

مدیر کل دفتر نظارت بر خدمات مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکت‌ها و موسسات هوانوردی اظهار داشت: درجلسه‌ای با نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی نیز از عدم درج زبان فارسی در بلیت‌های الکترونیکی به عنوان نقض صریح قانون اساسی و نظامات دولتی یاد شده است و با وجود ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری در چند مرحله به شرکتهای هواپیمایی داخلی همچنان شاهد درج اطلاعات اساسی و ضروری بلیت ها به زبان لاتین توسط برخی شرکت‌ها هستیم.

وی با بیان این مطلب که این بخشنامه 21/3/91 ابلاغ شده و از ابتدای مردادماه جاری لازم الاجراست، هشدار داد: بدیهی است تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه که تا تاریخ فوق الذکر تمهیدات لازم را برای اجرای این بخشنامه اتخاذ نکنند، برابر ضوابط و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد و در صورت لزوم به مراجع قضایی جهت پیگرد قضایی معرفی خواهند شد.