احتمال آبگرفتگی معابر در استان البرز وجود دارد

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با بررسی نقشه های پیش یابی طی روز های یکشنبه و دوشنبه احتمال رگبارهای موقتی باران و رعد و برق و وزش باد در نقاط مرتفع وجود دارد.



وی ادامه داد: این سامانه استان های زنجان، قزوین، استان البرز، تهران، شمال سمنان، خراسان شمالی را تحت پوشش قرار خواهد داد.



مدیر کل هواشناسی استان البرز با اشاره به اینکه آبگرفتگی معابر عمومی دور از انتظار نیست،اضافه کرد: توصیه می شود به سبب احتمال رخداد سیلاب از اقامت در مسیل های استان های فوق الذکر خودداری شود.



رحمانیان گفت: در حال حاضر هوای کرج صاف و دمای آن 35 درجه سانتیگراد و سرعت باد 4 متر بر ثانیه و از سمت شمال غرب است.



وی در خصوص پیش بینی 24 ساعته هوای کرج، افزود: هوای کرج صاف در بعد از ظهر وزش باد در ارتفاعات افزایش ابر و بیشینه دما 34 و کمینه دما 18 درجه سانتیگراد است.



مدیر کل هواشناسی استان البرز اظهار داشت: هوای هشتگرد نیز قسمتی ابری و دمای آن 31 درجه سانتیگراد و سرعت باد 5 متر بر ثانیه و از سمت غرب است.



رحمانیان افزود: هوای طالقان نیز کمی ابری و دمای آن 31 درجه سانتیگراد و سرعت باد 4 متر بر ثانیه و از سمت جنوب غرب است.