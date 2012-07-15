فیلمبرداری "همه چیز برای فروش" به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "همه چیز برای فروش" این روزها مرحل آخر فیلمبرداری را با بازی صابر ابر و حبیب رضایی در یکی از سینماهای تهران سپری می‌کند و آخر تیرماه زمان اتمام فیلمبرداری این کار در نظر گرفته شده است.

فیلم سینمایی "همه چیز برای فروش" داستان سرنوشت انسان‌هایی که ناخواسته محکوم به عدل هستند را روایت می‌کند. صابر ابر، مریلا زارعی، مزدک میرعابدینی، محمود نظرعلیان، ساعد سهیلی، سارا کاشفی، حسین مسلمی و جواد عزتی با حضور حبیب رضایی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

امیرحسین ثقفی نویسنده و کارگردان این پروژه است. همچنین علی‌محمد قاسمی مدیریت فیلمبرداری را برعهده دارد. بنیاد سینمایی فارابی و علی‌اکبر ثقفی سرمایه گذاران "همه چیز برای فروش" هستند.