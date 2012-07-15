صادرات تولیدات ماکارونی استان البرز به 50کشور دنیا

علی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان البرز مصرف کننده کالا و محصولات سایر استان های کشور است.



وی با بیان اینکه تولیدات استان البرز در حوزه لبنی کمتر است،‌ اضافه کرد: 180 میلیون دلار درآمد در سال گذشته از کارت های بازرگانی بوده است.



رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز ادامه داد: تولیدات ماکارونی در استان البرز به 50 کشور دنیا صادرات می شود.



وی گفت: در حال حاضر سه هزار و 20 واحد دارای پروانه بهره برداری داریم که اشتغال آنها بالغ 100 هزار نفر است.



مهدوی افزود:‌ 459 طرح در استان البرز بالای 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که 670 میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی 17 هزار شغل ایجاد کرده است.



وی با بیان اینکه منکر تعدیل نیرو در کارخانه های استان البرز نیستیم، اضافه کرد: تعدیل نیرو همیشه وجود داشته است و هم اکنون هم واحدهای تولیدی ما شرایط سختی را میگذرانند.