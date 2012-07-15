توانمند سازی حلقه مفقوده در درمان اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، فرید براتی سده ظهر یکشنبه در نخستین همایش توانمند سازی معتادین در بیرجند اظهارکرد: اجرای طرح توانمند سازی معتادین در خراسان جنوبی اولین قدم برای توانمند سازی معتادین است که در صورت موفق بودن در تمامی استانها اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه 80 درصد بار پیشگیری از اعتیاد بر عهده سازمان بهزیستی است، بیان داشت: اگر چه انتظار است بهزیستی این وظیفه را به دوش بکشد اما همه دستگاهها وظیفه دارند در توانمندسازی معتادین بهبود یافته گام بردارند.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشورعنوان کرد: در این راستا بهزیستی نقش هماهنگ کننده و وظیفه ای مهمتر بر دوش دارد.

وی با بیان اینکه اعتیاد یک بیماری جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی و اخلاقی است، عنوان کرد: فردی که به سمت اعتیاد می رود این پنج رکن را از دست می دهد که در توانمند سازی باید مد نظر قرار گیرد.

براتی اظهار داشت: توانمند سازی معتادین بهبود یافته در واقع فرصتی است که فرد معتاد در این فرایند خود باز یابد تا خانواده و دستگاههای متولی در کنارش قرار گیرند تا او دوباره به جامعه برگردد.

وی توانمند سازی را اعاده توانایی های از دست رفته معتادان دانست و گفت: با تلاش بهزیستی خراسان جنوبی اولین گام در راستای توانمند سازی آغاز شده است که باید ادامه و مورد حمایت قرار گیرد.