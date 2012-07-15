مرکز اجتماع درمان مدار خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در مراسم افتتاح این مرکز به مناسبت هفته بهزیستی اظهارداشت: ساخت این مرکز از سال 88 در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و 550 مترزیربنا آغاز شده است.

محمد حسن اکبری مطلق ظرفیت اولیه این مرکز را برای درمان 30 نفر اعلام کرد و بیان داشت: هم اکنون 25 بیمار برای درمان در این مرکز پذیرش شده اند.

وی با بیان اینکه ظرفیت این مرکز به 60 نفر افزایش خواهد یافت، افزود: این مرکز با اعتبار دو میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر اول و دوم هیئت دولت به خراسان جنوبی ساخته شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: بیماران در این مرکز به مدت سه تا شش ماه برای طی دوره درمان نگهداری می شوند.

اکبری مطلق تصریح کرد: خدمات آموزشی، روانشناختی، مددکاری به منظور ترک، بازتوانی و توانمندسازی معتادان در این مرکز ارائه خواهد شد.

وی از فعالیت یک مرکز بستری معتادین در استان خبر داد و افزود: 16 مرکز سرپایی درمان معتادین نیز نظر ین سازمان در استان فعالیت می کند.

اکبری مطلق تعداد مراکز گذیری درمان معتادین را در استان را پنج مرکز عنوان کرد و ادامه داد: همچنین چهار مرکز اقامتی میان مدت و دو سر پناه شبانه نیز در استان وجود دارد.

به گفته وی سال گذشته سه هزار و 900 نفر برای درمان اعتیاد از بهزیستی و مراکز تحت پوشش آن خدمات دریافت کرده اند.