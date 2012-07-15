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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۷

مرکز اجتماع درمان مدار خراسان جنوبی راه اندازی شد

مرکز اجتماع درمان مدار خراسان جنوبی راه اندازی شد

بیرجند- خبرگزاری مهر: به مناسبت هفته بهزیستی مرکز اجتماع درمان مدار خراسان جنوبی در بیرجند راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی در مراسم افتتاح این مرکز به مناسبت هفته بهزیستی اظهارداشت: ساخت این مرکز از سال 88 در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و 550 مترزیربنا آغاز شده است.

محمد حسن اکبری مطلق ظرفیت اولیه این مرکز را برای درمان 30 نفر اعلام کرد و بیان داشت: هم اکنون 25 بیمار برای درمان در این مرکز پذیرش شده اند.

 وی با بیان اینکه ظرفیت این مرکز به 60 نفر افزایش خواهد یافت، افزود: این مرکز با اعتبار دو میلیارد ریال از محل اعتبارات سفر اول و دوم هیئت دولت به خراسان جنوبی ساخته شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی بیان کرد: بیماران در این مرکز به مدت سه تا شش ماه برای طی دوره درمان نگهداری می شوند.

اکبری مطلق تصریح کرد: خدمات آموزشی، روانشناختی، مددکاری به منظور ترک، بازتوانی و توانمندسازی معتادان در این مرکز ارائه خواهد شد.

وی از فعالیت یک مرکز بستری معتادین در استان خبر داد و افزود: 16 مرکز سرپایی درمان معتادین نیز نظر ین سازمان در استان فعالیت می کند.

 اکبری مطلق تعداد مراکز گذیری درمان معتادین را در استان را پنج مرکز عنوان کرد و ادامه داد: همچنین چهار مرکز اقامتی میان مدت و دو سر پناه شبانه نیز در استان وجود دارد.

 به گفته وی سال گذشته سه هزار و 900 نفر برای درمان اعتیاد از بهزیستی و مراکز تحت پوشش آن خدمات دریافت کرده اند.

کد مطلب 1650419

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