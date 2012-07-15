کشف 100 تن موادمخدر در کشور/ امنیت در مرزهای شرقی مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد رضا رادان پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در بیرجند بیان داشت: میزان کشفیات امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد افزایش داشته است.

وی میزان کشفیات مواد مخدر در خراسان جنوبی را هفت درصد اعلام کرد و اظهارداشت: هفت درصد کشفیات کشور در خراسان جنوبی است که نشان از تلاش در هدف گذاری مناسب در برخورد با مواد مخدر است.

وی عنوان کرد: با تاکید بر اینکه بیشتر مواد مخدر کشف شده از نوع سنتی هستند، تصریح کرد: میزان کشفیات مواد صنعتی گرچه کم بوده ولی میزان تخریب آن بیشتر است.

وی از برخورد دستگاه قضائی در برخورد با قاچاقچیان تقدیر کرد و بیان کرد: با برخورد قاطع پلیس و دستگاه قضائی به سمتی پیش می رویم که جابه جایی مواد صنعتی در کنترل قرار گیرد.

امنیت مرزهای شرقی مطلوب است

وی در ادامه امنیت مرزهای شرقی کشور اشاره کرد و گفت: با راه اندازی فرماندهی مرزبانی و تاسیس پاسگاه ها، برجک ها و سنگرهای کمین، در حال حاضر وضعیت امنیت مرزهای شرقی در کنترل است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور افزود: در حال حاضر یکی از اولویت های نیروی انتظامی مرزهای جنوب شرق از جمله سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی است.

وی اولویت بعد نیروی اننظامی در این خصوص را مرزهای دریایی استان های هرمزگان و بوشهر عنوان کرد و گفت: مرزهای آذربایجان غربی تا کرمانشاه نیز مورد توجه ویژه هستند.

سردار رادان در ادامه به اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح ها تا رفع دغدغه مردم ادامه خواهد داشت.

اجرای طرح باز آمایش انتظامی در استانها

وی با بیان اینکه در اجرای طرح انیت اخلاقی دو برنامه در دستور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: در صدد هستیم در این طرح روش ها و مدل هایی را به دست آوریم که بهتر از گذشته باشد.

وی اجرای طرح بازآمایش انتظامی را از دیگر برنامه های ناجا در راستای اجرای طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی عنوان کرد و افزود: تلاش می شود این طرح تا پایان برنامه پنجم توسعه در تمامی استان های کشور اجرایی شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور اجرای طرح پایش کویر در استان های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد و کرمان را در ارتقای امنیت بسیار مهم دانست و گفت: در بحث طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی تلاش می شود گروه های هدف با تذکر اولیه در محل اصلاح شوند و در مرحله دوم وضعیت ظاهری افراد در مراکز مخصوصی اصلاح و پس از اخذ تعهد تحویل والدین می شوند.

سردار رادان عنوان کرد: میزان افرادی که مود تذکر پلیس در طرح امنیت اخلاقی قرار می گیرند در مقایسه با افراد عفیف و باحجاب جامعه بسیار کم و قابل قیاس نیست.

همچنین امروز با حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور سرهنگ خلیل واعظی به عنوان فرمانده انتظامی خراسان جنوبی معرفی شد و از زحمات امیر سرتیپ دوم احمد علی گودرزی فرمانده قبلی این استان تقدیر و تشکر شد.