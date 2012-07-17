محمد میرزمانی؛ مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بیان این مطلب در توضیح دلایل لغو کنسرت گروه های موسیقی در شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: حقیقت ماجرا این است که هر استانی بافت فرهنگی خاص خودش را دارد. با توجه به تفاوت در این بافت فرهنگی مدیر کل در هر استان تشخیص می دهد که براساس زیرساخت های بومی و فرهنگی هر منطقه چه نوع موسیقی و یا برنامه فرهنگی مناسب است و آیا اصلا صلاح هست که کنسرت موسیقی برگزار شود یا خیر. بنابراین مواردی از این دست از جمله مسائلی است که مدیریت کل وزارت ارشاد در هراستانی باید در نظر بگیرد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا در لغو کنسرت گروه موسیقی"شهنازی" وزارت ارشاد کرمان در جریان بوده است گفت: وزارت ارشاد کرمان در لغو کنسرت اخیر گروه موسیقی "شهنازی" هیچ نقشی نداشته است و به مجوز را طبق روال با استعلام از دفتر تهران صادر کرده بود. از همین رو ایرادی به وزارت ارشاد کرمان وارد نیست و مشکل از دانشگاه باهنر کرمان بوده است که در روزهای نزدیک به کنسرت سالن وحدت این دانشگاه را در اختیار گروه قرار نداده اند.

ظرفیت موسیقایی هر استان باید با اجرای کنسرت شناخته شود

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: علاوه بر اخذ مجوز از وزارت ارشاد در تهران باید هماهنگی های لازم از سوی مدیرکل وزارت ارشاد مبنی بر در اختیار قرار دادن این سالن به گروه موسیقی"شهنازی" انجام می شد. ولی متاسفانه این هماهنگی صورت نگرفت. به اعتقاد من شهرستان ها بستر مناسبی است برای اینکه هنر اصیل ایرانی از طریق هنرمندان کاربلد این هنر ارزشمند اشاعه داده شود. ضمن اینکه در هر استان هنرمندان بومی داریم که با هنر خود حرف برای گفتن دارند و می توانند ظرفیت های هنری هر استان را به درستی نشان دهند.

میرزمانی در ادامه افزود: از سوی دیگر موسیقی بومی و نواحی مناطق مختلف ایران درکنسرت های بزرگ موسیقی فرصت دیده و شنیده شدن دارند . از همین رو انتظارداریم که قبل از صدور مجوز هماهنگی و رایزنی های درست از سوی مدیران کل وزارت ارشاد در شهرستان های مختلف صورت گیرد و بعد از جلب موافقت ارگان های مختلف درخواست مجوز از تهران داشته باشند؛ تا شاهد لغو کنسرت ها به دلایل مختلف نباشیم.

وی در پاسخ به این نکته که به نظر می رسد دلیل مخالف با برگزاری کنسرت های مختلف، مخالفت با نوع خاصی از موسیقی مثلا موسیقی پاپ است و چرا کنسرت گروه موسیقی اصیل ایرانی دچار لغو می شود گفت: لغو کنسرت گروه موسیقی شهنازی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست چراکه مجوز اصلی از سوی دفتر موسیقی وزارت ارشاد صادر شده بود و هنرمندان عزیز قصد داشتند نمونه خوبی از کنسرت موسیقی ایرانی را ارائه دهند. خوشبختانه مجموع افراد حاضر در این کنسرت از هنرمندان خوب و صاحب نام در عرصه موسیقی اصیل ایرانی هستند و فعالیت های گسترده و بنیادین را در مجموعه نهاد صنفی خانه موسیقی انجام می دهند.

منع رشد موسیقی سنتی باعث بروز موسیقی سخیف می شود

این مدیر موسیقی در ادامه با اشاره به تعامل خانه موسیقی با وزارت ارشاد گفت: خانه موسیقی در طول سال ها فعالیت خود به درستی نشان داده که در راه ارتقا هنر اصیل ایرانی قدم برداشته است و خوشبختانه تعامل خوبی هم با وزارت ارشاد دارد از همین رو نمی توانم بپذیریم که با کنسرت هایی که از سوی خانه موسیقی و یا هنرمندانی که در این نهاد صنفی مشغول فعالیت هستند برگزار می شود اینگونه رفتار می شود. ضمن اینکه اگر به اشکال مختلف جلوی رشد موسیقی اصیل ایرانی را بگیریم در مدت زمان کوتاهی شاهد حضور و بروز انواع موسیقی های سخیف خواهیم بود.

وی در پاسخ به این سئوال که وزارت ارشاد چه اقدام ویژه ای در خصوص برخورد با لغو کنسرت هایی که از وزارتخانه مجوز گرفته اند انجام شده است گفت: در درجه نخست تذکر و نامه نگاری های اداری را انجام داده ایم و اعتراض های خود را نیز به انجام رسانده ایم و امیدواریم در آینده شاهد مشکلاتی از این دست نباشیم.

خسارت های مالی را جبران می کنیم

میرزمانی همچنین در پاسخ به این نکته که خسارت هایی به گروه های موسیقی که از ناحیه ناهماهنگی و یا خودسرانه دچار لغو شده اند وارد شده است و وزارت ارشاد برای جبران این خسارت ها چه برنامه ای دارد گفت: سعی می کنیم تا آنجا که ممکن است موجبات جبران خسارت را فراهم کنیم و بخشی از زیان مالی وارد شده را جبران کنیم اما آنچه حائز اهمیت است توجه به این نکته است که خسارت های وارد شده از لحاظ روحی و عاطفی به هنرمند واقعا قابل جبران نیست و حیثیت هنری هنرمندان و علاقه طرفداران این نوع موسیقی زیر سئوال می رود.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان درپاسخ به این سئوال که آیا حضور محمدرضا درویشی به عنوان دبیر جشنواره موسیقی نواحی قطعی است گفت: حضور ایشان قطعی شده است و حکم دبیری این جشنواره را نیز گرفته اند اما آنجه دراین بین اهمیت دارد برنامه پنج ساله ای است که آقای درویشی برای این جشنواره دارد و قصد دارد رویکرد تازه ای را وارد این جریان موسیقایی کند که نتیجه برنامه ریزی ایشان به زودی اعلام خواهد شد.