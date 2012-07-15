800 هزار معتاد در کشور در حال درمان هستند/ شناسایی 2 میلیون معتاد

به گزارش خبرنگار مهر، فرید براتی سده ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز اجتماع درمان مدار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بعد از جنگ اعتیاد بزرگترین بلای جهانی است، اظهارداشت: باید بپذیریم که امروز در کشور ما اعتیاد از آسیب های اجتماعی است که بسیاری از خانواده ها را از هم پاشیده است و خسارات زیادی را برای جامعه و خانواده به بار می آورد.

وی با بیان اینکه برخی از موضوعات مربوط به اعتیاد در کشور ما ناشی از نابخردی مدیریتی و برنامه ریزی های غلط است، عنوان کرد: همه نهادها و دستگاهها باید برای پیشگیری از اعتیاد و کمک به بازتوانی معتادین بهبود یافته تلاش کنند.

براتی با اشاره به راه اندازی مراکز اجتماع درمان مدار در کشور از سال گذشته، افزود: در این مرکز معتادین طی مدت اقامت خود مورد حمایت اجتماعی قرار می گیرند.

معاون درمان و پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به وجود دو میلیون معتاد در کشور گفت: بهزیستی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی متقاضیان درمان اعتیاد باشد.

وی عنوان کرد: در هفته بهزیستی امسال مرکز اشتغال زنان بهبود یافته از اعتیاد در تهران افتتاح و کارگاه اشتغال زنان بهبود یافته از اعتیاد در شیراز برگزار می شود.

براتی درخصوص راه اندازی کمپ های میان مدت درمان اعتیاد نیز گفت: در برنامه داریم تعداد کمپ های داری مجوز را افزایش دهیم تا جایی برای کمپ های فاقد مجوز باقی نماند.