توضیح فدراسیون هندبال در مورد مصاحبه سرمربی پیشین تیم ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیح روابط عمومی فدراسیون هندبال برای گروه ورزشی خبرگزاری مهر آمده است:« پیرو درج مصاحبه ای با آقای نقی ناری فردی به اصطلاح با برچسب کارشناس هندبال در روز شنبه مورخ 24/4/91 بر روی خروجی آن خبرگزاری، جوابیه رسمی فدراسیون را به جهت استحضار و درج در خبرگزاری مطبوعتان تقدیم حضور می گردد، باشد چراغی فرا روی راه کسانی که در تاریکی قدم می زنند و متاسفانه چراغ دار افراد دیگری هم هستند.

1- شخص به اصطلاح کارشناسی به نام نقی ناری در جایی از این مطلب گفته است که بارها پیش دکتر سجادی رفتیم و گفتیم جلال کوزه گری در حد فدراسیون نیست، لازم به تذکر است مگر نه این است شخص رئیس در یک انتخابات آزاد با آرای اعضای مجمع کرسی ریاست را به مدت 4 سال به عهده می گیرد. پس نقی ناری و امثال او چه نقشی می توانند داشته باشند در انتخاب یک رئیس فدراسیون اگر کارشناسند، فقط می توانند نظر بدهند و دیگر هیچ.

2- در جای دیگری از این مصاحبه آمده است که سال 90، 91 بدترین سالهای هندبال بوده جایی بس تامل است و اینکه مگر ما جز نسل طلایی هندبال که جواب خود را در سال 89 در گوانگجو گرفت در زمینه استعداد یابی هم کاری انجام داده اید؟!

بحث ما ریاست فدراسیون های قبلی نیست، این است که جلال کوزه گری و ریاست فعلی چقدر مگر فرصت داشته اند در این زمینه کار کنند؟ دقیقا مشابه اتفاقی که امروز در بسکتبال افتاده و عدم صعود به المپیک را شاهد بودیم در هندبال هم همین شرایط را داریم.

3- آقای ناری به اصطلاح کارشناس هندبال در جای دیگری عنوان کرده اید که کسی در فدراسیون نیست و همه در سفرند. سئوال ما این است مگر دبیر و نایب رئیس و رئیس و ... همگی باید همزمان در فدراسیون های ورزشی باشند تا امضایی صورت بگیرد یا خیر؟

ضمن اینکه در جریان بازی های جوانان شخص آقای کوزه گری فقط بازی با قطر را آنجا حضور داشتند و تمامی بازیها را در کشور بوده اند چطور و چگونه خبرهای کذب را بدون سند منتشر می کنید خدا می داند؟

4- آقای ناری مگر شخص عزت الله رزمگر کمک شما رد مسابقات تهران نبوده است که به او خرده می گیرد. اگر عملکردش منطقی بوده که هیچ و اگر نبود وا اسفا به حال شما که مدتی با او کار کرده اید؟

5- کارشناس به اصطلاح دلسوز هندبال اگر جلال کوزه گری باعث این نابسامانی ها در هندبال شده، پس چطور عمل خود را در هنگام اعزام تیم جوانان به رقابت های جهانی یونان و برگشت شما در پای پله های هواپیما از یاد برده اید؟ مگر همین عزت الله رزمگر در نبود شما تیم را بهترین تیم آسیایی در یونان 2012 نکرد؟

حالا اگر مشکل و درد شما به اصلطلاح دلسوزان هندبال نبود کادر ریاست فعلی است که مطمئنا با توجه به شناخت هندبالی این کادر باید منتظر نابودی این ورزش باشیم تا بدانیم چه کسی می تواند سکان این رشته را بدست گیرد. ضمن اینکه باز در جای دیگری گفته اید چرا فدراسیون با این پیشکسوتان کار نمی کند، معنای پیشکسوت و دلسوز را هم با مصاحبه شما فهمیدیم.»